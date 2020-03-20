Euro
7.00
Dolar
6.50
BIST 100
85,195.39
Altın
1,499.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, ikinci kez 'ülke içi kaynaklı' vaka tespit edilmedi

Çin'de ikinci kez "ülke içi kaynaklı" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmediği bildirildi.

Zehra Ulucak   | 20.03.2020
Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, ikinci kez 'ülke içi kaynaklı' vaka tespit edilmedi

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Şinhua ajansının haberine göre, Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülke içi kaynaklı yeni tip koronavirüsün görülmediği ana karada, perşembe günü kaydedilen 39 yeni vakanın tamamının yurt dışından gelen kişilerde tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, yurt dışından gelen yabancı ülke vatandaşlarında görülen ve ''ithal vaka'' adı verilen vaka sayısının 228'e çıktığı kaydedildi.

Komisyon, dün, "ilk kez ülke içi kaynaklı" Kovid-19 vakası görülmediğini duyurmuştu.

Dünden bu yana 3 kişi hayatını kaybetti

Ülkede, Kovid-19 nedeniyle dünden bu yana 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıplarının 3 bin 248'e yükseldiği belirtildi.

Çin ana karasında, şimdiye kadar toplam 80 bin 967 yeni tip koronavirüs vakası kaydedildi.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, kısa sürede ülke geneline ve yurt dışına yayılmıştı.

Dünya genelinde birçok ülkede hızla artan Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayısı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un "pandemi" olarak nitelendirilebileceğini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunus ve Macaristan'dan gelen yolcular Kocaeli'de öğrenci yurduna yerleştirildi
Furkan Korkmaz'ın takımı 76ers'ta 3 kişide koronavirüs çıktı
Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, ikinci kez 'ülke içi kaynaklı' vaka tespit edilmedi
Avustralya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7’ye çıktı
İran: Koronavirüsle ilgili oranları dürüst bir şekilde açıklıyoruz

Benzer haberler

Furkan Korkmaz'ın takımı 76ers'ta 3 kişide koronavirüs çıktı

Furkan Korkmaz'ın takımı 76ers'ta 3 kişide koronavirüs çıktı

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, ikinci kez 'ülke içi kaynaklı' vaka tespit edilmedi

Avustralya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7’ye çıktı

İran: Koronavirüsle ilgili oranları dürüst bir şekilde açıklıyoruz

İran: Koronavirüsle ilgili oranları dürüst bir şekilde açıklıyoruz
Haiti'de ilk kez yeni tip koronavirüs vakası görüldü

Haiti'de ilk kez yeni tip koronavirüs vakası görüldü
New York'ta Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 152'ye çıktı

New York'ta Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 152'ye çıktı