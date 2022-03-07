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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Avustralya, Çin’i 'Rusya’ya karşı sessizliğini bozmaya' çağırdı

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Çin yönetiminden, Rusya’nın Ukrayna’daki eylemlerine karşı sessizliğini bozmasını istedi.

Ayşe Doğru   | 07.03.2022
Avustralya, Çin’i 'Rusya’ya karşı sessizliğini bozmaya' çağırdı

Ankara

ABC’nin haberine göre Morrison, Avustralya’nın Sydney kentindeki Low Enstitüsü’nde yaptığı konuşmada, Çin’in dünyanın önemli güçlerinden biri olduğunu belirtti.

Morrison, Çin yönetiminin, küresel barış ile istikrara katkı sağladığını savunduğunu hatırlattı.

Rusya’nın eylemlerini kınama konusunda Çin’den gelecek seslere kulak kesildiğini söyleyen Morrison, “Ancak ürpertici bir sessizlik var.” dedi.

Avustralya Başbakanı, Çin’i bu sessizliği bitirmeye çağırarak, “Ukrayna’daki bu korkunç savaşın sona erdirilmesinde Çin’den daha büyük etkisi olacak bir ülke yok.” ifadelerini kullandı.

Putin’in küresel düzeni değiştirmek için şiddet yolunu seçtiğini savunan Morrison, Çin’in buna karşılık verme zorunluluğu bulunduğunu söyledi.

Morrison, “Dünya, Çin’in küresel barışa, egemenliğe, toprak bütünlüğüne bağlılığına dair sözlerini uzun zamandır dinliyor. Şimdi Çin ve liderlerinin bunların sözlerden ibaret olmadığını gösterme zamanı.” diye konuştu.

Çin, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısını “işgal” olarak nitelemekten kaçınmış, Batı ülkelerinden Moskova’nın meşru güvenlik kaygılarına saygı duymalarını istemişti.

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