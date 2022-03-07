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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD Temsilciler Meclisi, Rusya'dan petrol ithalatı yasağı için yasa tasarısı hazırlıyor

ABD Temsilciler Meclisinin, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya petrol ve enerji yaptırımlarını da kapsayan bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığı bildirildi.

Dildar Baykan Atalay   | 07.03.2022
ABD Temsilciler Meclisi, Rusya'dan petrol ithalatı yasağı için yasa tasarısı hazırlıyor

Washington

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Meclis üyelerine gönderdiği mektupta, Rusya'ya yönelik yeni bir yasa tasarısı üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Pelosi, mektupta, "Tasarımız, Rus petrolü ve enerji ürünlerinin ABD'ye ithalatının yasaklanmasını, Rusya ve Belarus ile normal ticari ilişkilerin feshedilmesini ve Rusya'nın Dünya Ticaret Örgütüne erişiminin yasaklanması için ilk adımların atılmasını içerecektir." denildi.

Rusya'ya gümrük vergilerinin artırılması için de adımlar atacaklarını belirten Pelosi, Beyaz Saray'ın Ukrayna'ya yardım için Kongreden talep ettiği 10 milyar dolarlık ek fonu da onaylamak istediklerini aktardı.

Blinken'dan petrol yasağına yeşil ışık

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NBC televizyonunda katıldığı bir programda, Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasına yeşil ışık yaktı.

Blinken, "Şu anda Avrupalı ortaklarımızla Rus petrolüne ithalat yasağı getirilmesi konusunda istişare içindeyiz. Tabii ki bunu yaparken de küresel petrol tedarikinin istikrarını korumaya çalışıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Beyaz Saray, Rusya'ya uygulanacak petrol yasağına ABD'de son dönemde artış trendinde olan akaryakıt fiyatlarını iyice artıracağı gerekçesi ile çok sıcak bakmıyordu.

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