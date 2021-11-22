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Dünya, Koronavirüs

Avustralya aralıktan itibaren sınırlarını çift doz aşılı yabancılara açacak

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, Mart 2020'de kapatılan uluslararası sınırların, 1 Aralık'tan itibaren vize sahiplerine yeniden açılacağını duyurdu.

Recep Şakar   | 22.11.2021
Avustralya aralıktan itibaren sınırlarını çift doz aşılı yabancılara açacak Fotoğraf: Recep Şakar - Anadolu Ajansı

Melbourne

Morrison, başkent Canberra'da düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 aşısının çift dozunu da yaptıran Avustralyalılara, kasım başında deniz aşırı ülkelere seyahat etmelerine izin verdiklerini hatırlatarak, 1 Aralık'tan itibaren de tam aşılı öğrencilerin, ticari vize sahiplerinin ve mültecilerin Avustralya'ya girişlerine izin vereceklerini söyledi.

Sınırların açılmasını "önemli bir adım" olarak değerlendiren Morrison, "Nitelikli işçilerin ve öğrencilerin Avustralya'ya dönüşü, normale dönüş yolumuzda önemli bir kilometre taşıdır." ifadesini kullandı.

Sınırların açılmasıyla vize sahiplerinin yanı sıra Güney Kore ve Japonya'dan Avustralya'ya seyahat etmek isteyen tam aşılı turistlerin de gelmesine izin verilecek.

Avustralya 235 binden fazla kişiye vize verdi

Yaklaşık 20 aydır kapalı kalan sınırların açılmasıyla birlikte Avustralya'ya vize başvurusu kabul edilen, aralarında nitelikli işçi, öğrenci, göçmen ve ticari vize sahiplerinin de yer aldığı 235 binden fazla kişinin, aralık ve ocak aylarında ülkeye giriş yapması bekleniyor.

Yeni kurallara göre, Avustralya'ya gideceklerin Avustralya Terapötik Ürünler İdaresi tarafından onaylanmış Kovid-19 aşılarından birinin çift doz aşısını yaptırdığını gösteren belgeyi, Avustralya makamlarına sunması gerekiyor.

Vize sahiplerinin ülkelerinden ayrılmadan 72 saat içinde yaptırdıkları Kovid-19 PCR testinin negatif sonucunu göstermelerinin yanı sıra Avustralya'ya ulaştıklarında, bulundukları eyaletin karantina gerekliliklerine uymaları da zorunlu olacak.

Ülkede Kovid-19'a yakalananların sayısı 200 bine yaklaştı

Kovid-19'un Delta varyantına karşı mücadelenin sürdürüldüğü Avustralya'da, Kovid-19'un ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020 tarihinden bu yana toplam 199 bin 651 kişi virüse yakalanırken, 1948 kişi hayatını kaybetti.

Halen 12 bin 467 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 84'ü yoğun bakımda olmak üzere, 538 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Salgına karşı aşılama çalışmalarına hız veren Avustralya'da, Kovid-19 aşısının çift dozunu yaptıranların oranı yüzde 85,1, tek doz aşı yaptıranların oranıysa yüzde 91,5.

Yeni Zelanda'da 205 yeni vaka kaydedildi

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatteki test sonuçlarına göre, 205 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.

Ülkedeki toplam 4 bin 638 aktif vakadan 6'sı yoğun bakımda tedavi görürken, 40 yaşlarında bir kişi Kovid-19'dan yaşamını yitirdi.

Bugüne kadar 10 bin 176 Yeni Zelandalı virüse yakalandı, 40 kişi öldü.

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