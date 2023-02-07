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Dünya

Avrupa'dan Türkiye'ye yardım ekibi gönderen ülke sayısı 21'e çıktı

Türkiye'deki depremlerin ardından 21 Avrupa ülkesinden 30 arama kurtarma ekibi ve tıbbi ekibin deprem bölgelerine doğru harekete geçirildiği, 11 ekibin Türkiye'ye ulaştığı bildirildi.

Ömer Tuğrul Çam   | 07.02.2023
Avrupa'dan Türkiye'ye yardım ekibi gönderen ülke sayısı 21'e çıktı

Brüksel

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında şu ana kadar 30 arama kurtarma ekibi ve tıbbi ekip Türkiye'ye gönderilmek üzere harekete geçti.

Ekiplerden şu ana kadar 11'i Türkiye'ye ulaştı ve bazıları depremin en şiddetli etki yaptığı bölgelerde ilk müdahale ekibi olarak çalışmalara başladı.

19'u AB üyesi ülke ile Karadağ ve Arnavutluk dahil olmak üzere 21 Avrupa ülkesinden toplam 1200 arama kurtarma görevlisinin Türkiye'ye gönderildiği veya gönderileceği belirtildi.

Bu ekiplere 79 arama kurtarma köpeğinin eşlik edeceği aktarıldı.

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