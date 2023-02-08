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Turkcell: Elimizdeki tüm imkanları seferber etmeye devam edeceğiz

Turkcell tarafından, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremler sonrasında yapılanlara ilişkin, "Turkcell olarak elimizdeki tüm imkanları seferber etmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Elif Ferhan Yeşilyurt   | 08.02.2023
Turkcell: Elimizdeki tüm imkanları seferber etmeye devam edeceğiz

İstanbul

Turkcell'den yapılan açıklamada, deprem bölgesindeki iletişim ihtiyacını kesintisiz şekilde sürdürebilmek amacıyla Türkiye’nin dört bir yanından ve çevre illerden ekiplerle aralıksız çalıştıkları belirtildi.

Bu yoğun çalışmalarla bölgede deprem anında iletişimi kesilen 900 sahaya tekrar servis sağladıkları ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tüm imkanlarımızı seferber ederek farklı lokasyonlarda bulunan çok sayıda mobil baz istasyonu ve jeneratörü deprem bölgesindeki illerimize sevk ettik. Ayrıca bölgede görev yapan ve kayıplar yaşayan personelimize destek olabilmek için Türkiye’nin birçok ilinden ekiplerimizi bölgeye yönlendirdik.

Bu kapsamda 430 saha müdahale personeli ve bölge çalışanının yanı sıra afet yaşanan illere 2 bin akü, 1.400 jeneratör, 100’ün üzerinde mobil baz istasyonu sevk ederek iletişimin devamlılığını sağlamaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Elimizdeki tüm imkanları seferber etmeye devam edeceğiz."

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