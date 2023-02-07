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Dünya

Suriye'nin depremden etkilenen kuzey bölgelerinde yas ilan edildi

Suriye Geçici Hükümeti, Suriye'nin kuzeyinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu bölgelerde yas ilan ederek, eğitime 11 Şubat'a kadar ara verildiğini duyurdu.

Ethem Emre Özcan   | 07.02.2023
Suriye'nin depremden etkilenen kuzey bölgelerinde yas ilan edildi

Ankara

Suriye Geçici Hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde depremlerden dolayı insani felaketin yaşandığına işaret edildi.

Tüm imkanların arama kurtarma çalışmaları için seferber edildiği duyurulan açıklamada, "Suriye'de kurtarılmış bölgelerde yas ilan ederek okul ve üniversitelerde 11 Şubat'a kadar eğitime ara verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Son rakamlara göre, dün meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Suriye'nin çeşitli bölgelerinde 1602 kişi öldü, 3 bin 649 kişi yaralandı.

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