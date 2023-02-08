Dolar
18.83
Euro
20.24
Altın
1,882.50
ETH/USDT
1,677.70
BTC/USDT
23,210.00
BIST 100
4,256.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AFAD Gaziantep Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulunuyor Adana Güzelyalı Mahallesi Samibey Apartmanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Kahramanmaraş 12 Şubat Stadyumu’nda AFAD ekiplerince kurulan çadırlar depremzedelere tahsis ediliyor Elbistan'da enkazın altından 48 saat sonra kurtarılan Muhammed Doğan Bostan bebeğin, enkazdan çıkışından itibaren elini emmesi dikkati çekti
logo
Gündem

Depremde yaralanan 31 kişi TSK'nın kargo uçağıyla İstanbul'a getirildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 31 kişiyi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçağı, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Muhammed Gencebay Gür   | 08.02.2023
Depremde yaralanan 31 kişi TSK'nın kargo uçağıyla İstanbul'a getirildi Fotoğraf: Kadir Kemal Behar/AA

İstanbul

TSK'ya ait askeri uçakla Malatya'dan İstanbul'a getirilen yaralılar, sağlık ekiplerince sedyelerle ambulanslara alındı.

Yaralıların, başta Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olmak üzere kentin çeşitli noktalarındaki hastanelere sevk edileceği öğrenildi.

En son TSK'ya ait kargo uçağıyla dün akşam 52, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla da dün gece 4 kişi tedavi için İstanbul'a getirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta enkaz altında kanepeye sıkışan Mikail bebek, 43 saat sonra kurtarıldı
Küçük İlay oyuncak gönderdiği depremzedeleri Türk bayraklı notuyla Konya'ya davet etti
Deprem bölgesinde 50 bin 818 AFAD aile yaşam çadırının kurulumu tamamlandı
Hatay, Adana ve Osmaniye'de yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Benzer haberler

Deprem spor kulüplerini de vurdu

Deprem spor kulüplerini de vurdu

Kahramanmaraş'ta enkaz altında kanepeye sıkışan Mikail bebek, 43 saat sonra kurtarıldı

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Türk gazetecilere konuştu: Depremden dolayı çok üzgünüm

Deprem bölgesinde 50 bin 818 AFAD aile yaşam çadırının kurulumu tamamlandı

Deprem bölgesinde 50 bin 818 AFAD aile yaşam çadırının kurulumu tamamlandı
Kazakistan, Türkiye'ye 1 milyon dolarlık acil yardım desteği sağlayacak

Kazakistan, Türkiye'ye 1 milyon dolarlık acil yardım desteği sağlayacak
Turkcell: Elimizdeki tüm imkanları seferber etmeye devam edeceğiz

Turkcell: Elimizdeki tüm imkanları seferber etmeye devam edeceğiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet