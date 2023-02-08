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Adıyaman'da enkaz altında kalan bebek 36 saat sonra kurtarıldı

Adıyaman'da depremde yıkılan bir binanın enkazında kalan bebek, Konya ve Amasya Merzifon havalimanlarında görevli Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekiplerince kurtarıldı.

Zehra Melek Çat   | 08.02.2023
Adıyaman'da enkaz altında kalan bebek 36 saat sonra kurtarıldı

Konya

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Konya ve Amasya havalimanlarından Adıyaman'a giden ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Yıkılan bir binanın enkazında çalışma yapan ekip, depremden 36 saat sonra ismi öğrenilemeyen bir bebeği sağ olarak çıkardı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen bebek, tedavi için hastaneye sevk edildi.

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