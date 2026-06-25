Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle Fransa'da 48 vilayette orman yangını riski için turuncu, Belçika'da aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm verildi. Londra'da ise "aşırı sıcakla mücadele" etkinliği sıcak hava nedeniyle iptal edildi.

Avrupa'da sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle Fransa'da 48 vilayette orman yangını riski için turuncu, Belçika'da aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm verildi. Londra'da ise "aşırı sıcakla mücadele" etkinliği sıcak hava nedeniyle iptal edildi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'dan yapılan açıklamaya göre, 23 Haziran ve dün ülkede en sıcak günler olarak kayıtlara geçti.

Dün termometreler başkent Paris'te 40,3, Bordeaux kentinde 41,8 ve Cazaux kentinde ise 43,6 dereceye kadar yükseldi.

Ülke genelinde aşırı sıcaklar nedeniyle bugün ise 72 vilayette kırmızı alarm verildi.

Ayrıca, Fransa'da 48 vilayette orman yangını riski nedeniyle alarm seviyesi turuncuya, Haute-Garonne ve Deux-Sevres vilayetlerinde ise kırmızıya yükseltildi.

Vatandaşların Fransa'daki yeşil alan yangınlarını bildirdiği Feux de Foret platformunun internet sitesindeki bilgilere göre, şu anda ülkede 26 farklı yeşil alanda yangınlar devam ediyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, Indre ve Cher vilayetlerinin sınırındaki bir tarlada hasat sırasında çıkan yangın nedeniyle 110 hektar tarım alanı küle döndü.

Yaklaşık 80 itfaiye erinin müdahale ettiği ve dün akşam kontrol altına alınan yangında, bir bina da yıkıldı.

Fransa'da sıcak havaların etkili olduğu 18 Haziran'dan bu yana 48 kişi suda boğularak hayatını kaybetti.

Pas-de-Calais Valiliğinden dün yapılan açıklamada, aşırı sıcakların vilayette 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili olabileceği bildirildi.

Belçika'da aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm verildi

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (IRM), 26 Haziran'da ülkenin doğusunda hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşmasının beklendiğini açıkladı.

Aşırı sıcak nedeniyle Liege ve Limburg'da cuma günü boyunca kırmızı alarm uygulanacağı belirtilen açıklamada, ülkenin geri kalanında ise en az cumartesi gününe kadar turuncu alarmın devam edeceği ifade edildi.

Kırmızı alarm kapsamında belediyeler ve sağlık kurumları sıcak hava eylem planlarını devreye alırken, yaşlılar ve yalnız yaşayan kişilerin durumlarının kontrol edilmesi, bakım evlerinde ek tedbirlerin uygulanması, açık havada çalışanların korunmasına yönelik önlemlerin artırılması ve vatandaşların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları yönünde uyarılar yapılıyor.

Belçika genelinde bugün sıcaklıkların 33 ile 38 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Gece sıcaklıklarının da olağanüstü yüksek seyrettiği Belçika'nın büyük şehirlerinde sıcaklık sabahın erken saatlerinde dahi 25-27 derecenin altına inmiyor.

Aşırı sıcaklar nedeniyle bazı okul ve kreşlerde saatler yeniden düzenlenirken demir yolu ulaşımında sıcaklığa bağlı aksamalar oluyor.

Öte yandan, Brüksel'in Uccle belediyesinde 24 Haziran'da 34 derecelik sıcaklık ölçülmesiyle 1976 yılına ait rekor da kırılmış oldu.

Meteoroloji uzmanları, gelecek günlerde sıcaklıkların daha da yükselmesinin beklendiğini, haziran ayı için yeni sıcaklık rekorlarının kırılabileceğini, ülke tarihinin en sıcak haziran günü ile en sıcak gece ve haftasının yaşanabileceğini belirtiyor.

Londra'da "aşırı sıcakla mücadele" etkinliği aşırı sıcak nedeniyle iptal edildi

Londra Ekonomi ve Siyasal Bilimler Okulundan (LSE) yapılan açıklamada, Londra İklim Eylemi Haftası kapsamında okulun Shaw Kütüphanesi'nde dün düzenlenmesi planlanan etkinliğin İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office) tarafından yapılan kırmızı kodlu aşırı sıcaklık uyarısı sonrası iptal edildiği duyuruldu.

Etkinlikte, küresel ölçekte aşırı sıcaklık yönetimini iyileştirmenin kritik önemi ile bu alandaki temel zorluklar ve fırsatlar uzmanlar tarafından değerlendirilecekti.

İngiltere'de pazardan beri etkili olan aşırı sıcak hava dalgası, son 3 günde şiddetini artırmış durumda.

Aşırı sıcaklıkların etkisiyle salı gününden bu yana birçok metro ve tren seferinde iptaller ile geniş çaplı aksamalar yaşanmış ve çok gerekli olmadığı sürece seyahat edilmemesi önerilmişti.

Met Office'ten yapılan açıklamada, sıcaklıkların İngiltere'nin birçok bölgesinde çarşamba günü 37 dereceye, perşembe ve cuma günleri ise 38 dereceye ulaşabileceği uyarısı yapılmıştı. Uyarıda, sıcaklıkların bu değerleri aşma olasılığı bulunduğu da bildirilmişti.