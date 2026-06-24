Belçika'da etkisini artıran aşırı sıcaklar nedeniyle ülke genelinde ulusal sıcak hava alarmı ilan edildi. Yüksek sıcaklıkların etkili olduğu Fransa'da da 58 vilayette alarm seviyesi kırmızıya yükseltildi.

Avrupa'da sıcak hava alarmı Belçika'da etkisini artıran aşırı sıcaklar nedeniyle ülke genelinde ulusal sıcak hava alarmı ilan edildi. Yüksek sıcaklıkların etkili olduğu Fransa'da da 58 vilayette alarm seviyesi kırmızıya yükseltildi.

Belçika'da etkisini artıran aşırı sıcaklar nedeniyle ülke genelinde ulusal sıcak hava alarmı ilan edildi.

Belçika Ulusal Kriz Merkezi, Halk Sağlığı Bakanlığı, Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (RMI) ve ilgili kurumların yaptığı toplantının ardından ulusal sıcak hava planı kapsamında alarm aşamasının ülke genelinde yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Açıklamada, son günlerde Belçika'da yaşanan olağanüstü sıcak hava dalgasının gelecek günlerde daha da şiddetleneceği ve en az pazar gününe kadar süreceği belirtildi.

Bugünden itibaren Belçika'nın büyük bölümünde sıcaklıkların sağlık üzerinde ciddi risk oluşturabilecek 35 dereceyi aşmaya başlayacağına ve cuma günü 38 dereceyi göreceğine dikkat çekilen açıklamada, ülke genelinin neredeyse tamamında turuncu sıcak hava uyarısının geçerli olduğu ifade edildi.

Açıklamada, gece sıcaklıklarının da olağanüstü yüksek seviyelerde kalacağı ve ozon yoğunluğunun gelecek günlerde önemli ölçüde artacağı bildirildi.

Turuncu alarmın, sıcaklıkların 35 derecenin üzerine çıkması halinde devreye girdiği anımsatılan açıklamada, vatandaşlara bol sıvı tüketmeleri, güneş altında uzun süre kalmamaları, öğlen saatlerinde ağır fiziksel faaliyetlerden kaçınmaları, uygun kıyafetler giymeleri, serin ortamlarda bulunmaları ve sağlık durumlarını yakından takip etmeleri tavsiye edildi.

Öte yandan Belçika Demir Yolları (SNCB), aşırı sıcaklar nedeniyle çarşamba ile cuma günleri arasında günde yaklaşık 100 tren seferini iptal ettiğini açıkladı.

Kararın yolcuların ve personelin güvenliğini sağlamak amacıyla alındığına işaret edilen açıklamada, özellikle hassas gruplara zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulunuldu.

Yüksek sıcaklıkların etkili olduğu Fransa'da 58 vilayette alarm seviyesi kırmızıda

Fransa'da rekor seviyede sıcaklıklar etkisini sürdürürken 58 vilayette alarm seviyesi kırmızıya çıkarıldı.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France bugün için en düşük sıcaklıkların 20 ila 26 derece olacağını, birçok kentte ise termometrelerin 40 dereceyi göstereceğini açıkladı.

Meteo-France yüksek sıcaklıklar nedeniyle 31 vilayette alarm seviyesini turuncuya, 58 vilayette ise kırmızıya çıkardı.

Öte yandan, mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklıklar, orman yangınları riskini de artırdı.

Fransa'nın Maine-et-Loire vilayetinde çıkan yangında 97 hektar, Lot-et-Garonne vilayetindeki iki farklı yangında ise 5 ve 87 hektar alan kül oldu.

Yetkililer yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, dün yaptığı açıklamada, ülke genelinde 18 Haziran'dan bu yana serinlemek için suya giren 40 kişinin boğularak hayatını kaybettiğini belirtmişti.

İsviçre'nin birçok ölçüm noktasında "haziran ayı sıcaklık rekorları" kayıtlara geçiyor

İsviçre Federal Meteoroloji ve Klimatoloji Ofisinde (MeteoSwiss) meteorolog olarak görev yapan Sabrina Bieri, AA muhabirinin ülke genelinde etkili olan ve haziran ayı için rekor seviyelere ulaşan hava sıcaklıklarına ilişkin sorularını yanıtladı.

İsviçre'nin şu anda gerçek anlamda çok yüksek haziran sıcaklıklarıyla bir sıcak hava dalgası yaşadığını ve bunun hafta sonuna kadar devam etmesinin beklendiğini söyleyen Bieri, "Bazı ölçüm noktalarında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek haziran sıcaklığı için neredeyse her gün yeni sıcaklık rekorları kırılıyor. 19 Haziran'da Hallau (1975'ten bu yana ölçüm yapıyor) ve Schaffhausen (1960'tan bu yana ölçüm yapıyor) ölçüm istasyonları yeni rekorlar kırdı." dedi.

Bieri, 21 Haziran'da, 1959'dan bu yana sıcaklık ölçümü yapan Delemont ve Buchs Aarau'da, 22 Haziran'da ise İsviçre'nin batısında bulunan 6 farklı ölçüm noktasında haziran ayı sıcaklık rekorlarının kırıldığını vurguladı.

Başkent Bern'deki ölçüm noktasının da dün, haziran ayı içinde "yeni bir en yüksek sıcaklık rekorunu" kayıtlara geçirdiğini dile getiren Bieri, burada son 162 yılın rekorunun kırıldığına dikkati çekti.

Bieri, "En yüksek sıcaklıkların 25 ila 28 Haziran'da olması bekleniyor ve daha fazla istasyonun haziran ayı en yüksek sıcaklığıyla ilgili yeni bir rekor kırması olasılığı oldukça yüksek. Şunu unutmayın, haziran ayı en yüksek sıcaklıklarından bahsediyoruz. Şu ana kadar İsviçre'de yaz aylarında bireysel istasyonlarda ölçülen en yüksek sıcaklıktan hala birkaç derece uzaktayız." ifadelerini kullandı.

Sıcak hava dalgasının sürmesi öngörülüyor

Son günlerde, Orta ve Güney Avrupa üzerinde büyük bir antisiklon etkisini sürdürüyor ve Alp bölgesindeki hava durumunu etkiliyor.

İsviçre'nin birçok bölgesinde vatandaşlar serinlemek için göllere girmeyi tercih ediyor.

MeteoSwiss'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 17 Haziran'dan bu yana İsviçre'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası, en az gelecek hafta sonuna kadar devam edecek.

Sıcak hava dalgasının başlangıcından bu yana birçok yerde maksimum sıcaklıklar 34 dereceyi aşmıştı.

Alpler'in kuzeyinde 3. ve 4. seviye sıcak hava dalgası uyarıları 27 Haziran Cumartesi gününe, güneyinde ise 28 Haziran Pazar gününe kadar uzatılmıştı.

İsviçre'nin tüm ova bölgeleri için 17 Haziran'da 3. seviye sıcak hava dalgası uyarısı yayımlanırken, ülkenin kuzeybatısı için ise 4. seviye uyarı yürürlükte.