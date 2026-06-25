İtalya'da aşırı sıcaklıklar, Po Nehri'nde kuraklığa ve tarımsal üretimde olumsuzluklara yol açıyor

[1/44] İtalya'da yaklaşık bir haftadır kaydedilen aşırı sıcaklar, ülkenin en büyük nehri Po'da su seviyesinin düşmesine, dolayısıyla tarımsal üretimin de olumsuz etkilenmesine yol açtı. Ülke genelinde görülen Afrika kaynaklı aşırı sıcaklar, insanları bunaltması ve şehirlerde klimalara yüklenilmesinden ötürü elektrik kesintilerine neden olmasının yanı sıra su kaynakları ve tarımsal üretimde de olumsuz etkilerini göstermeye başladı. İtalyan basınına konuşan uzmanların verdiği bilgilere göre, ülkenin tarımsal üretimi için hayati önemdeki Po Nehri'nin geçtiği Pavia civarında su seviyesi yaklaşık 3,5 metre, Cremona kenti yakınlarında ise 8 metre kadar düştü.

[2/44] İtalya'da yaklaşık bir haftadır kaydedilen aşırı sıcaklar, ülkenin en büyük nehri Po'da su seviyesinin düşmesine, dolayısıyla tarımsal üretimin de olumsuz etkilenmesine yol açtı. Ülke genelinde görülen Afrika kaynaklı aşırı sıcaklar, insanları bunaltması ve şehirlerde klimalara yüklenilmesinden ötürü elektrik kesintilerine neden olmasının yanı sıra su kaynakları ve tarımsal üretimde de olumsuz etkilerini göstermeye başladı. İtalyan basınına konuşan uzmanların verdiği bilgilere göre, ülkenin tarımsal üretimi için hayati önemdeki Po Nehri'nin geçtiği Pavia civarında su seviyesi yaklaşık 3,5 metre, Cremona kenti yakınlarında ise 8 metre kadar düştü.

[3/44] İtalya'da yaklaşık bir haftadır kaydedilen aşırı sıcaklar, ülkenin en büyük nehri Po'da su seviyesinin düşmesine, dolayısıyla tarımsal üretimin de olumsuz etkilenmesine yol açtı. Ülke genelinde görülen Afrika kaynaklı aşırı sıcaklar, insanları bunaltması ve şehirlerde klimalara yüklenilmesinden ötürü elektrik kesintilerine neden olmasının yanı sıra su kaynakları ve tarımsal üretimde de olumsuz etkilerini göstermeye başladı. İtalyan basınına konuşan uzmanların verdiği bilgilere göre, ülkenin tarımsal üretimi için hayati önemdeki Po Nehri'nin geçtiği Pavia civarında su seviyesi yaklaşık 3,5 metre, Cremona kenti yakınlarında ise 8 metre kadar düştü.

[4/44] İtalya'da yaklaşık bir haftadır kaydedilen aşırı sıcaklar, ülkenin en büyük nehri Po'da su seviyesinin düşmesine, dolayısıyla tarımsal üretimin de olumsuz etkilenmesine yol açtı. Ülke genelinde görülen Afrika kaynaklı aşırı sıcaklar, insanları bunaltması ve şehirlerde klimalara yüklenilmesinden ötürü elektrik kesintilerine neden olmasının yanı sıra su kaynakları ve tarımsal üretimde de olumsuz etkilerini göstermeye başladı. İtalyan basınına konuşan uzmanların verdiği bilgilere göre, ülkenin tarımsal üretimi için hayati önemdeki Po Nehri'nin geçtiği Pavia civarında su seviyesi yaklaşık 3,5 metre, Cremona kenti yakınlarında ise 8 metre kadar düştü.

[5/44] İtalya'da yaklaşık bir haftadır kaydedilen aşırı sıcaklar, ülkenin en büyük nehri Po'da su seviyesinin düşmesine, dolayısıyla tarımsal üretimin de olumsuz etkilenmesine yol açtı. Ülke genelinde görülen Afrika kaynaklı aşırı sıcaklar, insanları bunaltması ve şehirlerde klimalara yüklenilmesinden ötürü elektrik kesintilerine neden olmasının yanı sıra su kaynakları ve tarımsal üretimde de olumsuz etkilerini göstermeye başladı. İtalyan basınına konuşan uzmanların verdiği bilgilere göre, ülkenin tarımsal üretimi için hayati önemdeki Po Nehri'nin geçtiği Pavia civarında su seviyesi yaklaşık 3,5 metre, Cremona kenti yakınlarında ise 8 metre kadar düştü.

[6/44] İtalya'da yaklaşık bir haftadır kaydedilen aşırı sıcaklar, ülkenin en büyük nehri Po'da su seviyesinin düşmesine, dolayısıyla tarımsal üretimin de olumsuz etkilenmesine yol açtı. Ülke genelinde görülen Afrika kaynaklı aşırı sıcaklar, insanları bunaltması ve şehirlerde klimalara yüklenilmesinden ötürü elektrik kesintilerine neden olmasının yanı sıra su kaynakları ve tarımsal üretimde de olumsuz etkilerini göstermeye başladı. İtalyan basınına konuşan uzmanların verdiği bilgilere göre, ülkenin tarımsal üretimi için hayati önemdeki Po Nehri'nin geçtiği Pavia civarında su seviyesi yaklaşık 3,5 metre, Cremona kenti yakınlarında ise 8 metre kadar düştü.

[7/44] İtalya'da yaklaşık bir haftadır kaydedilen aşırı sıcaklar, ülkenin en büyük nehri Po'da su seviyesinin düşmesine, dolayısıyla tarımsal üretimin de olumsuz etkilenmesine yol açtı. Ülke genelinde görülen Afrika kaynaklı aşırı sıcaklar, insanları bunaltması ve şehirlerde klimalara yüklenilmesinden ötürü elektrik kesintilerine neden olmasının yanı sıra su kaynakları ve tarımsal üretimde de olumsuz etkilerini göstermeye başladı. İtalyan basınına konuşan uzmanların verdiği bilgilere göre, ülkenin tarımsal üretimi için hayati önemdeki Po Nehri'nin geçtiği Pavia civarında su seviyesi yaklaşık 3,5 metre, Cremona kenti yakınlarında ise 8 metre kadar düştü.

[8/44] İtalya'da yaklaşık bir haftadır kaydedilen aşırı sıcaklar, ülkenin en büyük nehri Po'da su seviyesinin düşmesine, dolayısıyla tarımsal üretimin de olumsuz etkilenmesine yol açtı. Ülke genelinde görülen Afrika kaynaklı aşırı sıcaklar, insanları bunaltması ve şehirlerde klimalara yüklenilmesinden ötürü elektrik kesintilerine neden olmasının yanı sıra su kaynakları ve tarımsal üretimde de olumsuz etkilerini göstermeye başladı. İtalyan basınına konuşan uzmanların verdiği bilgilere göre, ülkenin tarımsal üretimi için hayati önemdeki Po Nehri'nin geçtiği Pavia civarında su seviyesi yaklaşık 3,5 metre, Cremona kenti yakınlarında ise 8 metre kadar düştü.

[9/44] İtalya'da yaklaşık bir haftadır kaydedilen aşırı sıcaklar, ülkenin en büyük nehri Po'da su seviyesinin düşmesine, dolayısıyla tarımsal üretimin de olumsuz etkilenmesine yol açtı. Ülke genelinde görülen Afrika kaynaklı aşırı sıcaklar, insanları bunaltması ve şehirlerde klimalara yüklenilmesinden ötürü elektrik kesintilerine neden olmasının yanı sıra su kaynakları ve tarımsal üretimde de olumsuz etkilerini göstermeye başladı. İtalyan basınına konuşan uzmanların verdiği bilgilere göre, ülkenin tarımsal üretimi için hayati önemdeki Po Nehri'nin geçtiği Pavia civarında su seviyesi yaklaşık 3,5 metre, Cremona kenti yakınlarında ise 8 metre kadar düştü.

[10/44] İtalya'da yaklaşık bir haftadır kaydedilen aşırı sıcaklar, ülkenin en büyük nehri Po'da su seviyesinin düşmesine, dolayısıyla tarımsal üretimin de olumsuz etkilenmesine yol açtı. Ülke genelinde görülen Afrika kaynaklı aşırı sıcaklar, insanları bunaltması ve şehirlerde klimalara yüklenilmesinden ötürü elektrik kesintilerine neden olmasının yanı sıra su kaynakları ve tarımsal üretimde de olumsuz etkilerini göstermeye başladı. İtalyan basınına konuşan uzmanların verdiği bilgilere göre, ülkenin tarımsal üretimi için hayati önemdeki Po Nehri'nin geçtiği Pavia civarında su seviyesi yaklaşık 3,5 metre, Cremona kenti yakınlarında ise 8 metre kadar düştü.

[11/44] İtalya'da yaklaşık bir haftadır kaydedilen aşırı sıcaklar, ülkenin en büyük nehri Po'da su seviyesinin düşmesine, dolayısıyla tarımsal üretimin de olumsuz etkilenmesine yol açtı. Ülke genelinde görülen Afrika kaynaklı aşırı sıcaklar, insanları bunaltması ve şehirlerde klimalara yüklenilmesinden ötürü elektrik kesintilerine neden olmasının yanı sıra su kaynakları ve tarımsal üretimde de olumsuz etkilerini göstermeye başladı. İtalyan basınına konuşan uzmanların verdiği bilgilere göre, ülkenin tarımsal üretimi için hayati önemdeki Po Nehri'nin geçtiği Pavia civarında su seviyesi yaklaşık 3,5 metre, Cremona kenti yakınlarında ise 8 metre kadar düştü. Po Nehri'nin geçtiği Cremona kenti yakınlarındaki çiftliğinde mısır üretimi yapan çiftçi Luca Barbieri (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

[12/44] İtalya'da yaklaşık bir haftadır kaydedilen aşırı sıcaklar, ülkenin en büyük nehri Po'da su seviyesinin düşmesine, dolayısıyla tarımsal üretimin de olumsuz etkilenmesine yol açtı. Ülke genelinde görülen Afrika kaynaklı aşırı sıcaklar, insanları bunaltması ve şehirlerde klimalara yüklenilmesinden ötürü elektrik kesintilerine neden olmasının yanı sıra su kaynakları ve tarımsal üretimde de olumsuz etkilerini göstermeye başladı. İtalyan basınına konuşan uzmanların verdiği bilgilere göre, ülkenin tarımsal üretimi için hayati önemdeki Po Nehri'nin geçtiği Pavia civarında su seviyesi yaklaşık 3,5 metre, Cremona kenti yakınlarında ise 8 metre kadar düştü. Po Nehri'nin geçtiği Cremona kenti yakınlarındaki çiftliğinde mısır üretimi yapan çiftçi Luca Barbieri (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

[13/44] İtalya'da yaklaşık bir haftadır kaydedilen aşırı sıcaklar, ülkenin en büyük nehri Po'da su seviyesinin düşmesine, dolayısıyla tarımsal üretimin de olumsuz etkilenmesine yol açtı. Ülke genelinde görülen Afrika kaynaklı aşırı sıcaklar, insanları bunaltması ve şehirlerde klimalara yüklenilmesinden ötürü elektrik kesintilerine neden olmasının yanı sıra su kaynakları ve tarımsal üretimde de olumsuz etkilerini göstermeye başladı. İtalyan basınına konuşan uzmanların verdiği bilgilere göre, ülkenin tarımsal üretimi için hayati önemdeki Po Nehri'nin geçtiği Pavia civarında su seviyesi yaklaşık 3,5 metre, Cremona kenti yakınlarında ise 8 metre kadar düştü. Po Nehri'nin geçtiği Cremona kenti yakınlarındaki çiftliğinde mısır üretimi yapan çiftçi Luca Barbieri, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

[14/44] İtalya'da yaklaşık bir haftadır kaydedilen aşırı sıcaklar, ülkenin en büyük nehri Po'da su seviyesinin düşmesine, dolayısıyla tarımsal üretimin de olumsuz etkilenmesine yol açtı. Ülke genelinde görülen Afrika kaynaklı aşırı sıcaklar, insanları bunaltması ve şehirlerde klimalara yüklenilmesinden ötürü elektrik kesintilerine neden olmasının yanı sıra su kaynakları ve tarımsal üretimde de olumsuz etkilerini göstermeye başladı. İtalyan basınına konuşan uzmanların verdiği bilgilere göre, ülkenin tarımsal üretimi için hayati önemdeki Po Nehri'nin geçtiği Pavia civarında su seviyesi yaklaşık 3,5 metre, Cremona kenti yakınlarında ise 8 metre kadar düştü. Bu durum, tarımsal üretim açısından da alarm zillerinin çalmasına neden oldu.

[15/44] İtalya'da yaklaşık bir haftadır kaydedilen aşırı sıcaklar, ülkenin en büyük nehri Po'da su seviyesinin düşmesine, dolayısıyla tarımsal üretimin de olumsuz etkilenmesine yol açtı. Ülke genelinde görülen Afrika kaynaklı aşırı sıcaklar, insanları bunaltması ve şehirlerde klimalara yüklenilmesinden ötürü elektrik kesintilerine neden olmasının yanı sıra su kaynakları ve tarımsal üretimde de olumsuz etkilerini göstermeye başladı. İtalyan basınına konuşan uzmanların verdiği bilgilere göre, ülkenin tarımsal üretimi için hayati önemdeki Po Nehri'nin geçtiği Pavia civarında su seviyesi yaklaşık 3,5 metre, Cremona kenti yakınlarında ise 8 metre kadar düştü. İtalya Ziraatçılar Derneği (Coldiretti) Cremona Şubesi Sekreteri Marco Benedini (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

[16/44] İtalya'da yaklaşık bir haftadır kaydedilen aşırı sıcaklar, ülkenin en büyük nehri Po'da su seviyesinin düşmesine, dolayısıyla tarımsal üretimin de olumsuz etkilenmesine yol açtı. Ülke genelinde görülen Afrika kaynaklı aşırı sıcaklar, insanları bunaltması ve şehirlerde klimalara yüklenilmesinden ötürü elektrik kesintilerine neden olmasının yanı sıra su kaynakları ve tarımsal üretimde de olumsuz etkilerini göstermeye başladı. İtalyan basınına konuşan uzmanların verdiği bilgilere göre, ülkenin tarımsal üretimi için hayati önemdeki Po Nehri'nin geçtiği Pavia civarında su seviyesi yaklaşık 3,5 metre, Cremona kenti yakınlarında ise 8 metre kadar düştü. İtalya Ziraatçılar Derneği (Coldiretti) Cremona Şubesi Sekreteri Marco Benedini (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

[17/44] İtalya'da yaklaşık bir haftadır kaydedilen aşırı sıcaklar, ülkenin en büyük nehri Po'da su seviyesinin düşmesine, dolayısıyla tarımsal üretimin de olumsuz etkilenmesine yol açtı. Ülke genelinde görülen Afrika kaynaklı aşırı sıcaklar, insanları bunaltması ve şehirlerde klimalara yüklenilmesinden ötürü elektrik kesintilerine neden olmasının yanı sıra su kaynakları ve tarımsal üretimde de olumsuz etkilerini göstermeye başladı. İtalyan basınına konuşan uzmanların verdiği bilgilere göre, ülkenin tarımsal üretimi için hayati önemdeki Po Nehri'nin geçtiği Pavia civarında su seviyesi yaklaşık 3,5 metre, Cremona kenti yakınlarında ise 8 metre kadar düştü. İtalya Ziraatçılar Derneği (Coldiretti) Cremona Şubesi Sekreteri Marco Benedini (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

[18/44] İtalya'da yaklaşık bir haftadır kaydedilen aşırı sıcaklar, ülkenin en büyük nehri Po'da su seviyesinin düşmesine, dolayısıyla tarımsal üretimin de olumsuz etkilenmesine yol açtı. Ülke genelinde görülen Afrika kaynaklı aşırı sıcaklar, insanları bunaltması ve şehirlerde klimalara yüklenilmesinden ötürü elektrik kesintilerine neden olmasının yanı sıra su kaynakları ve tarımsal üretimde de olumsuz etkilerini göstermeye başladı. İtalyan basınına konuşan uzmanların verdiği bilgilere göre, ülkenin tarımsal üretimi için hayati önemdeki Po Nehri'nin geçtiği Pavia civarında su seviyesi yaklaşık 3,5 metre, Cremona kenti yakınlarında ise 8 metre kadar düştü.

[19/44] İtalya'da yaklaşık bir haftadır kaydedilen aşırı sıcaklar, ülkenin en büyük nehri Po'da su seviyesinin düşmesine, dolayısıyla tarımsal üretimin de olumsuz etkilenmesine yol açtı. Ülke genelinde görülen Afrika kaynaklı aşırı sıcaklar, insanları bunaltması ve şehirlerde klimalara yüklenilmesinden ötürü elektrik kesintilerine neden olmasının yanı sıra su kaynakları ve tarımsal üretimde de olumsuz etkilerini göstermeye başladı. İtalyan basınına konuşan uzmanların verdiği bilgilere göre, ülkenin tarımsal üretimi için hayati önemdeki Po Nehri'nin geçtiği Pavia civarında su seviyesi yaklaşık 3,5 metre, Cremona kenti yakınlarında ise 8 metre kadar düştü.

[20/44] İtalya'da yaklaşık bir haftadır kaydedilen aşırı sıcaklar, ülkenin en büyük nehri Po'da su seviyesinin düşmesine, dolayısıyla tarımsal üretimin de olumsuz etkilenmesine yol açtı. Ülke genelinde görülen Afrika kaynaklı aşırı sıcaklar, insanları bunaltması ve şehirlerde klimalara yüklenilmesinden ötürü elektrik kesintilerine neden olmasının yanı sıra su kaynakları ve tarımsal üretimde de olumsuz etkilerini göstermeye başladı. İtalyan basınına konuşan uzmanların verdiği bilgilere göre, ülkenin tarımsal üretimi için hayati önemdeki Po Nehri'nin geçtiği Pavia civarında su seviyesi yaklaşık 3,5 metre, Cremona kenti yakınlarında ise 8 metre kadar düştü.

[21/44] İtalya'da yaklaşık bir haftadır kaydedilen aşırı sıcaklar, ülkenin en büyük nehri Po'da su seviyesinin düşmesine, dolayısıyla tarımsal üretimin de olumsuz etkilenmesine yol açtı. Ülke genelinde görülen Afrika kaynaklı aşırı sıcaklar, insanları bunaltması ve şehirlerde klimalara yüklenilmesinden ötürü elektrik kesintilerine neden olmasının yanı sıra su kaynakları ve tarımsal üretimde de olumsuz etkilerini göstermeye başladı. İtalyan basınına konuşan uzmanların verdiği bilgilere göre, ülkenin tarımsal üretimi için hayati önemdeki Po Nehri'nin geçtiği Pavia civarında su seviyesi yaklaşık 3,5 metre, Cremona kenti yakınlarında ise 8 metre kadar düştü. İtalya Ziraatçılar Derneği (Coldiretti) Cremona Şubesi Sekreteri Marco Benedini (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

[22/44] İtalya'da yaklaşık bir haftadır kaydedilen aşırı sıcaklar, ülkenin en büyük nehri Po'da su seviyesinin düşmesine, dolayısıyla tarımsal üretimin de olumsuz etkilenmesine yol açtı. Ülke genelinde görülen Afrika kaynaklı aşırı sıcaklar, insanları bunaltması ve şehirlerde klimalara yüklenilmesinden ötürü elektrik kesintilerine neden olmasının yanı sıra su kaynakları ve tarımsal üretimde de olumsuz etkilerini göstermeye başladı. İtalyan basınına konuşan uzmanların verdiği bilgilere göre, ülkenin tarımsal üretimi için hayati önemdeki Po Nehri'nin geçtiği Pavia civarında su seviyesi yaklaşık 3,5 metre, Cremona kenti yakınlarında ise 8 metre kadar düştü. İtalya Ziraatçılar Derneği (Coldiretti) Cremona Şubesi Sekreteri Marco Benedini (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

[23/44] İtalya'da yaklaşık bir haftadır kaydedilen aşırı sıcaklar, ülkenin en büyük nehri Po'da su seviyesinin düşmesine, dolayısıyla tarımsal üretimin de olumsuz etkilenmesine yol açtı. Ülke genelinde görülen Afrika kaynaklı aşırı sıcaklar, insanları bunaltması ve şehirlerde klimalara yüklenilmesinden ötürü elektrik kesintilerine neden olmasının yanı sıra su kaynakları ve tarımsal üretimde de olumsuz etkilerini göstermeye başladı. İtalyan basınına konuşan uzmanların verdiği bilgilere göre, ülkenin tarımsal üretimi için hayati önemdeki Po Nehri'nin geçtiği Pavia civarında su seviyesi yaklaşık 3,5 metre, Cremona kenti yakınlarında ise 8 metre kadar düştü. İtalya Ziraatçılar Derneği (Coldiretti) Cremona Şubesi Sekreteri Marco Benedini (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

[24/44] İtalya'da yaklaşık bir haftadır kaydedilen aşırı sıcaklar, ülkenin en büyük nehri Po'da su seviyesinin düşmesine, dolayısıyla tarımsal üretimin de olumsuz etkilenmesine yol açtı. Ülke genelinde görülen Afrika kaynaklı aşırı sıcaklar, insanları bunaltması ve şehirlerde klimalara yüklenilmesinden ötürü elektrik kesintilerine neden olmasının yanı sıra su kaynakları ve tarımsal üretimde de olumsuz etkilerini göstermeye başladı. İtalyan basınına konuşan uzmanların verdiği bilgilere göre, ülkenin tarımsal üretimi için hayati önemdeki Po Nehri'nin geçtiği Pavia civarında su seviyesi yaklaşık 3,5 metre, Cremona kenti yakınlarında ise 8 metre kadar düştü. İtalya Ziraatçılar Derneği (Coldiretti) Cremona Şubesi Sekreteri Marco Benedini (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

[25/44] İtalya'da yaklaşık bir haftadır kaydedilen aşırı sıcaklar, ülkenin en büyük nehri Po'da su seviyesinin düşmesine, dolayısıyla tarımsal üretimin de olumsuz etkilenmesine yol açtı. Ülke genelinde görülen Afrika kaynaklı aşırı sıcaklar, insanları bunaltması ve şehirlerde klimalara yüklenilmesinden ötürü elektrik kesintilerine neden olmasının yanı sıra su kaynakları ve tarımsal üretimde de olumsuz etkilerini göstermeye başladı. İtalyan basınına konuşan uzmanların verdiği bilgilere göre, ülkenin tarımsal üretimi için hayati önemdeki Po Nehri'nin geçtiği Pavia civarında su seviyesi yaklaşık 3,5 metre, Cremona kenti yakınlarında ise 8 metre kadar düştü. İtalya Ziraatçılar Derneği (Coldiretti) Cremona Şubesi Sekreteri Marco Benedini (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

[26/44] İtalya'da yaklaşık bir haftadır kaydedilen aşırı sıcaklar, ülkenin en büyük nehri Po'da su seviyesinin düşmesine, dolayısıyla tarımsal üretimin de olumsuz etkilenmesine yol açtı. Ülke genelinde görülen Afrika kaynaklı aşırı sıcaklar, insanları bunaltması ve şehirlerde klimalara yüklenilmesinden ötürü elektrik kesintilerine neden olmasının yanı sıra su kaynakları ve tarımsal üretimde de olumsuz etkilerini göstermeye başladı. İtalyan basınına konuşan uzmanların verdiği bilgilere göre, ülkenin tarımsal üretimi için hayati önemdeki Po Nehri'nin geçtiği Pavia civarında su seviyesi yaklaşık 3,5 metre, Cremona kenti yakınlarında ise 8 metre kadar düştü. İtalya Ziraatçılar Derneği (Coldiretti) Cremona Şubesi Sekreteri Marco Benedini (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

[27/44] İtalya'da yaklaşık bir haftadır kaydedilen aşırı sıcaklar, ülkenin en büyük nehri Po'da su seviyesinin düşmesine, dolayısıyla tarımsal üretimin de olumsuz etkilenmesine yol açtı. Ülke genelinde görülen Afrika kaynaklı aşırı sıcaklar, insanları bunaltması ve şehirlerde klimalara yüklenilmesinden ötürü elektrik kesintilerine neden olmasının yanı sıra su kaynakları ve tarımsal üretimde de olumsuz etkilerini göstermeye başladı. İtalyan basınına konuşan uzmanların verdiği bilgilere göre, ülkenin tarımsal üretimi için hayati önemdeki Po Nehri'nin geçtiği Pavia civarında su seviyesi yaklaşık 3,5 metre, Cremona kenti yakınlarında ise 8 metre kadar düştü. İtalya Ziraatçılar Derneği (Coldiretti) Cremona Şubesi Sekreteri Marco Benedini (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

[28/44] İtalya'da yaklaşık bir haftadır kaydedilen aşırı sıcaklar, ülkenin en büyük nehri Po'da su seviyesinin düşmesine, dolayısıyla tarımsal üretimin de olumsuz etkilenmesine yol açtı. Ülke genelinde görülen Afrika kaynaklı aşırı sıcaklar, insanları bunaltması ve şehirlerde klimalara yüklenilmesinden ötürü elektrik kesintilerine neden olmasının yanı sıra su kaynakları ve tarımsal üretimde de olumsuz etkilerini göstermeye başladı. İtalyan basınına konuşan uzmanların verdiği bilgilere göre, ülkenin tarımsal üretimi için hayati önemdeki Po Nehri'nin geçtiği Pavia civarında su seviyesi yaklaşık 3,5 metre, Cremona kenti yakınlarında ise 8 metre kadar düştü. İtalya Ziraatçılar Derneği (Coldiretti) Cremona Şubesi Sekreteri Marco Benedini (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

[29/44] İtalya'da yaklaşık bir haftadır kaydedilen aşırı sıcaklar, ülkenin en büyük nehri Po'da su seviyesinin düşmesine, dolayısıyla tarımsal üretimin de olumsuz etkilenmesine yol açtı. Ülke genelinde görülen Afrika kaynaklı aşırı sıcaklar, insanları bunaltması ve şehirlerde klimalara yüklenilmesinden ötürü elektrik kesintilerine neden olmasının yanı sıra su kaynakları ve tarımsal üretimde de olumsuz etkilerini göstermeye başladı. İtalyan basınına konuşan uzmanların verdiği bilgilere göre, ülkenin tarımsal üretimi için hayati önemdeki Po Nehri'nin geçtiği Pavia civarında su seviyesi yaklaşık 3,5 metre, Cremona kenti yakınlarında ise 8 metre kadar düştü. İtalya Ziraatçılar Derneği (Coldiretti) Cremona Şubesi Sekreteri Marco Benedini (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

[30/44] İtalya'da yaklaşık bir haftadır kaydedilen aşırı sıcaklar, ülkenin en büyük nehri Po'da su seviyesinin düşmesine, dolayısıyla tarımsal üretimin de olumsuz etkilenmesine yol açtı. Ülke genelinde görülen Afrika kaynaklı aşırı sıcaklar, insanları bunaltması ve şehirlerde klimalara yüklenilmesinden ötürü elektrik kesintilerine neden olmasının yanı sıra su kaynakları ve tarımsal üretimde de olumsuz etkilerini göstermeye başladı. İtalyan basınına konuşan uzmanların verdiği bilgilere göre, ülkenin tarımsal üretimi için hayati önemdeki Po Nehri'nin geçtiği Pavia civarında su seviyesi yaklaşık 3,5 metre, Cremona kenti yakınlarında ise 8 metre kadar düştü. İtalya Ziraatçılar Derneği (Coldiretti) Cremona Şubesi Sekreteri Marco Benedini (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

[31/44] İtalya'da yaklaşık bir haftadır kaydedilen aşırı sıcaklar, ülkenin en büyük nehri Po'da su seviyesinin düşmesine, dolayısıyla tarımsal üretimin de olumsuz etkilenmesine yol açtı. Ülke genelinde görülen Afrika kaynaklı aşırı sıcaklar, insanları bunaltması ve şehirlerde klimalara yüklenilmesinden ötürü elektrik kesintilerine neden olmasının yanı sıra su kaynakları ve tarımsal üretimde de olumsuz etkilerini göstermeye başladı. İtalyan basınına konuşan uzmanların verdiği bilgilere göre, ülkenin tarımsal üretimi için hayati önemdeki Po Nehri'nin geçtiği Pavia civarında su seviyesi yaklaşık 3,5 metre, Cremona kenti yakınlarında ise 8 metre kadar düştü. İtalya Ziraatçılar Derneği (Coldiretti) Cremona Şubesi Sekreteri Marco Benedini (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

[32/44] İtalya'da yaklaşık bir haftadır kaydedilen aşırı sıcaklar, ülkenin en büyük nehri Po'da su seviyesinin düşmesine, dolayısıyla tarımsal üretimin de olumsuz etkilenmesine yol açtı. Ülke genelinde görülen Afrika kaynaklı aşırı sıcaklar, insanları bunaltması ve şehirlerde klimalara yüklenilmesinden ötürü elektrik kesintilerine neden olmasının yanı sıra su kaynakları ve tarımsal üretimde de olumsuz etkilerini göstermeye başladı. İtalyan basınına konuşan uzmanların verdiği bilgilere göre, ülkenin tarımsal üretimi için hayati önemdeki Po Nehri'nin geçtiği Pavia civarında su seviyesi yaklaşık 3,5 metre, Cremona kenti yakınlarında ise 8 metre kadar düştü. İtalya Ziraatçılar Derneği (Coldiretti) Cremona Şubesi Sekreteri Marco Benedini (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

[33/44] İtalya'da yaklaşık bir haftadır kaydedilen aşırı sıcaklar, ülkenin en büyük nehri Po'da su seviyesinin düşmesine, dolayısıyla tarımsal üretimin de olumsuz etkilenmesine yol açtı. Ülke genelinde görülen Afrika kaynaklı aşırı sıcaklar, insanları bunaltması ve şehirlerde klimalara yüklenilmesinden ötürü elektrik kesintilerine neden olmasının yanı sıra su kaynakları ve tarımsal üretimde de olumsuz etkilerini göstermeye başladı. İtalyan basınına konuşan uzmanların verdiği bilgilere göre, ülkenin tarımsal üretimi için hayati önemdeki Po Nehri'nin geçtiği Pavia civarında su seviyesi yaklaşık 3,5 metre, Cremona kenti yakınlarında ise 8 metre kadar düştü. İtalya Ziraatçılar Derneği (Coldiretti) Cremona Şubesi Sekreteri Marco Benedini (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

[34/44] İtalya'da yaklaşık bir haftadır kaydedilen aşırı sıcaklar, ülkenin en büyük nehri Po'da su seviyesinin düşmesine, dolayısıyla tarımsal üretimin de olumsuz etkilenmesine yol açtı. Ülke genelinde görülen Afrika kaynaklı aşırı sıcaklar, insanları bunaltması ve şehirlerde klimalara yüklenilmesinden ötürü elektrik kesintilerine neden olmasının yanı sıra su kaynakları ve tarımsal üretimde de olumsuz etkilerini göstermeye başladı. İtalyan basınına konuşan uzmanların verdiği bilgilere göre, ülkenin tarımsal üretimi için hayati önemdeki Po Nehri'nin geçtiği Pavia civarında su seviyesi yaklaşık 3,5 metre, Cremona kenti yakınlarında ise 8 metre kadar düştü. İtalya Ziraatçılar Derneği (Coldiretti) Cremona Şubesi Sekreteri Marco Benedini (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

[35/44] İtalya'da yaklaşık bir haftadır kaydedilen aşırı sıcaklar, ülkenin en büyük nehri Po'da su seviyesinin düşmesine, dolayısıyla tarımsal üretimin de olumsuz etkilenmesine yol açtı. Ülke genelinde görülen Afrika kaynaklı aşırı sıcaklar, insanları bunaltması ve şehirlerde klimalara yüklenilmesinden ötürü elektrik kesintilerine neden olmasının yanı sıra su kaynakları ve tarımsal üretimde de olumsuz etkilerini göstermeye başladı. İtalyan basınına konuşan uzmanların verdiği bilgilere göre, ülkenin tarımsal üretimi için hayati önemdeki Po Nehri'nin geçtiği Pavia civarında su seviyesi yaklaşık 3,5 metre, Cremona kenti yakınlarında ise 8 metre kadar düştü. İtalya Ziraatçılar Derneği (Coldiretti) Cremona Şubesi Sekreteri Marco Benedini (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

[36/44] İtalya'da yaklaşık bir haftadır kaydedilen aşırı sıcaklar, ülkenin en büyük nehri Po'da su seviyesinin düşmesine, dolayısıyla tarımsal üretimin de olumsuz etkilenmesine yol açtı. Ülke genelinde görülen Afrika kaynaklı aşırı sıcaklar, insanları bunaltması ve şehirlerde klimalara yüklenilmesinden ötürü elektrik kesintilerine neden olmasının yanı sıra su kaynakları ve tarımsal üretimde de olumsuz etkilerini göstermeye başladı. İtalyan basınına konuşan uzmanların verdiği bilgilere göre, ülkenin tarımsal üretimi için hayati önemdeki Po Nehri'nin geçtiği Pavia civarında su seviyesi yaklaşık 3,5 metre, Cremona kenti yakınlarında ise 8 metre kadar düştü. İtalya Ziraatçılar Derneği (Coldiretti) Cremona Şubesi Sekreteri Marco Benedini (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

[37/44] İtalya'da yaklaşık bir haftadır kaydedilen aşırı sıcaklar, ülkenin en büyük nehri Po'da su seviyesinin düşmesine, dolayısıyla tarımsal üretimin de olumsuz etkilenmesine yol açtı. Ülke genelinde görülen Afrika kaynaklı aşırı sıcaklar, insanları bunaltması ve şehirlerde klimalara yüklenilmesinden ötürü elektrik kesintilerine neden olmasının yanı sıra su kaynakları ve tarımsal üretimde de olumsuz etkilerini göstermeye başladı. İtalyan basınına konuşan uzmanların verdiği bilgilere göre, ülkenin tarımsal üretimi için hayati önemdeki Po Nehri'nin geçtiği Pavia civarında su seviyesi yaklaşık 3,5 metre, Cremona kenti yakınlarında ise 8 metre kadar düştü. İtalya Ziraatçılar Derneği (Coldiretti) Cremona Şubesi Sekreteri Marco Benedini (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

[38/44] İtalya'da yaklaşık bir haftadır kaydedilen aşırı sıcaklar, ülkenin en büyük nehri Po'da su seviyesinin düşmesine, dolayısıyla tarımsal üretimin de olumsuz etkilenmesine yol açtı. Ülke genelinde görülen Afrika kaynaklı aşırı sıcaklar, insanları bunaltması ve şehirlerde klimalara yüklenilmesinden ötürü elektrik kesintilerine neden olmasının yanı sıra su kaynakları ve tarımsal üretimde de olumsuz etkilerini göstermeye başladı. İtalyan basınına konuşan uzmanların verdiği bilgilere göre, ülkenin tarımsal üretimi için hayati önemdeki Po Nehri'nin geçtiği Pavia civarında su seviyesi yaklaşık 3,5 metre, Cremona kenti yakınlarında ise 8 metre kadar düştü. İtalya Ziraatçılar Derneği (Coldiretti) Cremona Şubesi Sekreteri Marco Benedini (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

[39/44] İtalya'da yaklaşık bir haftadır kaydedilen aşırı sıcaklar, ülkenin en büyük nehri Po'da su seviyesinin düşmesine, dolayısıyla tarımsal üretimin de olumsuz etkilenmesine yol açtı. Ülke genelinde görülen Afrika kaynaklı aşırı sıcaklar, insanları bunaltması ve şehirlerde klimalara yüklenilmesinden ötürü elektrik kesintilerine neden olmasının yanı sıra su kaynakları ve tarımsal üretimde de olumsuz etkilerini göstermeye başladı. İtalyan basınına konuşan uzmanların verdiği bilgilere göre, ülkenin tarımsal üretimi için hayati önemdeki Po Nehri'nin geçtiği Pavia civarında su seviyesi yaklaşık 3,5 metre, Cremona kenti yakınlarında ise 8 metre kadar düştü. İtalya Ziraatçılar Derneği (Coldiretti) Cremona Şubesi Sekreteri Marco Benedini (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

[40/44] İtalya'da yaklaşık bir haftadır kaydedilen aşırı sıcaklar, ülkenin en büyük nehri Po'da su seviyesinin düşmesine, dolayısıyla tarımsal üretimin de olumsuz etkilenmesine yol açtı. Ülke genelinde görülen Afrika kaynaklı aşırı sıcaklar, insanları bunaltması ve şehirlerde klimalara yüklenilmesinden ötürü elektrik kesintilerine neden olmasının yanı sıra su kaynakları ve tarımsal üretimde de olumsuz etkilerini göstermeye başladı. İtalyan basınına konuşan uzmanların verdiği bilgilere göre, ülkenin tarımsal üretimi için hayati önemdeki Po Nehri'nin geçtiği Pavia civarında su seviyesi yaklaşık 3,5 metre, Cremona kenti yakınlarında ise 8 metre kadar düştü. İtalya Ziraatçılar Derneği (Coldiretti) Cremona Şubesi Sekreteri Marco Benedini (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

[41/44] İtalya'da yaklaşık bir haftadır kaydedilen aşırı sıcaklar, ülkenin en büyük nehri Po'da su seviyesinin düşmesine, dolayısıyla tarımsal üretimin de olumsuz etkilenmesine yol açtı. Ülke genelinde görülen Afrika kaynaklı aşırı sıcaklar, insanları bunaltması ve şehirlerde klimalara yüklenilmesinden ötürü elektrik kesintilerine neden olmasının yanı sıra su kaynakları ve tarımsal üretimde de olumsuz etkilerini göstermeye başladı. İtalyan basınına konuşan uzmanların verdiği bilgilere göre, ülkenin tarımsal üretimi için hayati önemdeki Po Nehri'nin geçtiği Pavia civarında su seviyesi yaklaşık 3,5 metre, Cremona kenti yakınlarında ise 8 metre kadar düştü. İtalya Ziraatçılar Derneği (Coldiretti) Cremona Şubesi Sekreteri Marco Benedini (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

[42/44] İtalya'da yaklaşık bir haftadır kaydedilen aşırı sıcaklar, ülkenin en büyük nehri Po'da su seviyesinin düşmesine, dolayısıyla tarımsal üretimin de olumsuz etkilenmesine yol açtı. Ülke genelinde görülen Afrika kaynaklı aşırı sıcaklar, insanları bunaltması ve şehirlerde klimalara yüklenilmesinden ötürü elektrik kesintilerine neden olmasının yanı sıra su kaynakları ve tarımsal üretimde de olumsuz etkilerini göstermeye başladı. İtalyan basınına konuşan uzmanların verdiği bilgilere göre, ülkenin tarımsal üretimi için hayati önemdeki Po Nehri'nin geçtiği Pavia civarında su seviyesi yaklaşık 3,5 metre, Cremona kenti yakınlarında ise 8 metre kadar düştü. İtalya Ziraatçılar Derneği (Coldiretti) Cremona Şubesi Sekreteri Marco Benedini (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

[43/44] İtalya'da yaklaşık bir haftadır kaydedilen aşırı sıcaklar, ülkenin en büyük nehri Po'da su seviyesinin düşmesine, dolayısıyla tarımsal üretimin de olumsuz etkilenmesine yol açtı. Ülke genelinde görülen Afrika kaynaklı aşırı sıcaklar, insanları bunaltması ve şehirlerde klimalara yüklenilmesinden ötürü elektrik kesintilerine neden olmasının yanı sıra su kaynakları ve tarımsal üretimde de olumsuz etkilerini göstermeye başladı. İtalyan basınına konuşan uzmanların verdiği bilgilere göre, ülkenin tarımsal üretimi için hayati önemdeki Po Nehri'nin geçtiği Pavia civarında su seviyesi yaklaşık 3,5 metre, Cremona kenti yakınlarında ise 8 metre kadar düştü. İtalya Ziraatçılar Derneği (Coldiretti) Cremona Şubesi Sekreteri Marco Benedini (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

[44/44] İtalya'da yaklaşık bir haftadır kaydedilen aşırı sıcaklar, ülkenin en büyük nehri Po'da su seviyesinin düşmesine, dolayısıyla tarımsal üretimin de olumsuz etkilenmesine yol açtı. Ülke genelinde görülen Afrika kaynaklı aşırı sıcaklar, insanları bunaltması ve şehirlerde klimalara yüklenilmesinden ötürü elektrik kesintilerine neden olmasının yanı sıra su kaynakları ve tarımsal üretimde de olumsuz etkilerini göstermeye başladı. İtalyan basınına konuşan uzmanların verdiği bilgilere göre, ülkenin tarımsal üretimi için hayati önemdeki Po Nehri'nin geçtiği Pavia civarında su seviyesi yaklaşık 3,5 metre, Cremona kenti yakınlarında ise 8 metre kadar düştü. İtalya Ziraatçılar Derneği (Coldiretti) Cremona Şubesi Sekreteri Marco Benedini (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.