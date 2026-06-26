Avrupa'nın birçok ülkesinde etkisini artıran sıcak hava dalgası nedeniyle uyarılar peş peşe gelirken, orman yangını riski, boğulma vakaları ve aşırı sıcakların olumsuz etkilerine karşı tedbirler artırılıyor.

Avrupa'da sıcak hava alarmı sürüyor Avrupa'nın birçok ülkesinde etkisini artıran sıcak hava dalgası nedeniyle uyarılar peş peşe gelirken, orman yangını riski, boğulma vakaları ve aşırı sıcakların olumsuz etkilerine karşı tedbirler artırılıyor.

Ülke genelinde etkisini artıran sıcak hava dalgası nedeniyle meteoroloji ve sağlık yetkilileri, peş peşe uyarılar yayımlıyor.

Hafta sonu ülkenin batı ve doğu kesimlerinde sıcaklıkların yer yer 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

Alman Meteoroloji Dairesi (DWD), özellikle Kuzey Ren-Vestfalya, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland ve Baden-Württemberg eyaletlerinin bazı kesimleri için en yüksek seviyede sıcaklık uyarısı yaptı.

Berlin, Brandenburg, Saksonya, Saksonya-Anhalt, Thüringen, Bavyera ve Aşağı Saksonya'nın büyük bölümünde de sıcak hava uyarıları yürürlükte bulunuyor.

Hafta sonu birçok kentte sıcaklıkların 35 ile 40 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

Frankfurt ve çevresinde termometrelerin 41 dereceyi göstermesi, Berlin, Leipzig ve Dresden'de de sıcaklıkların 35 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Almanya'nın doğusu ile Polonya sınırına yakın bölgelerde sıcaklıkların 40 dereceyi aşabileceği öngörülüyor.

Yetkililer, özellikle yaşlılar, kronik hastalar, çocuklar ve açık alanda çalışanların zorunlu olmadıkça öğle saatlerinde dışarı çıkmamalarını, bol sıvı tüketmelerini ve fiziksel aktivitelerini sabah ya da akşam saatlerine kaydırmalarını tavsiye etti.

Belediyeler de serinleme noktalarının oluşturulması ve hassas grupların korunmasına yönelik önlemler alıyor.

Yetkililer, hafta sonunda etkisini sürdürmesi beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle DWD'nin güncel uyarılarının takip edilmesini, özellikle yaşlı ve yalnız yaşayan kişilere destek olunmasını ve günün en sıcak saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını istedi.

Fransa

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, ülkede aşırı sıcaklar etkisini sürdürürken valilere kamusal alanda alkol tüketiminin yasaklanmasını tavsiye etti.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'dan yapılan açıklamaya göre, aşırı sıcaklar nedeniyle 61 vilayette kırmızı alarm, 22 vilayette ise turuncu alarm verildi.

Fransa Spor Bakanı Marina Ferrari, konuk olduğu kamu yayıncısı Franceinfo'da, aşırı sıcakların başlangıcından bu yana ülke genelinde 55 kişinin suda boğularak yaşamını yitirdiğini belirtti.

Ferrari, vatandaşlardan yüzerken son derece dikkatli olmalarını istedi.

Ülkedeki aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle hastanelerde yoğunluk yaşanırken, yerel makamlar durumun kötüleşmesini engellemek için yeni önlemler alıyor.

Paris Emniyet Müdürlüğü'nün çağrısı üzerine hafta sonu başkentte düzenlenmesi beklenen farklı eylemler ertelenirken, Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu aşırı sıcakları görüşmek üzere yerel saatle 16.00'da bakanlar arası kriz birimiyle yeni bir toplantı düzenleyecek.

Ulusal basındaki haberlere göre, Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, valilere ilettiği bir mesajda, Fransa'da en sıcak günler olarak kayıtlara giren 23-24 Haziran'dan sonra hafta sonu benzer koşulların yaşanmasının beklendiğini kaydetti.

Nunez, valilere aşırı sıcaklar nedeniyle, tıpkı Paris'te yapıldığı gibi kamusal alanlarda alkol tüketimi ve paket servis olarak satışının yasaklanmasını tavsiye ederken, sıcak havalarda alkolün özellikle boğulma riskini artırdığını ve halihazırda yoğun olan sağlık hizmetlerinin kapasitesinin korunması gerektiğini belirtti.

Bakan Nunez, valilere, sıcak havalarda en çok etkilenen ve halk için risklerin en ciddi olduğu vilayetlerde alkol tüketiminin yasaklanabileceğini belirtti.

46 bin hanede elektrik kesintisi yaşanıyor

Fransa'da faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketi Enedis'ten yapılan açıklamada, olağanüstü sıcaklar nedeniyle elektrik altyapısındaki sorunların sayısının artmaya devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, başta Yvelines, Gironde ve Hauts-de-Seine vilayetleri olmak üzere birçok vilayette toplam 46 bin hanede elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi.

Öte yandan, Fransız elektrik şirketi EDF'nin internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, eğitim kurumları, kreş ve çocuklar için etkinlik merkezlerinin aşırı sıcaklarla mücadele etmesi için 80 milyon avro kaynak ayırıldı.

Bu bütçenin yarısı söz konusu kurumların vantilatör, klima gibi soğutma cihazları satın alabilmesine ayrılacak, diğer yarısı ise bu kurumların binalarını soğutma projeleri için kullanılacak.

Meclis'te klima sorunu

Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Christophe Blanchet, Genel Kurul'un dünkü oturumunda yaptığı konuşmada, "Genel Kurul'da sıcaklığın artacağı konusunda sizleri bilgilendiriyorum." dedi.

Blanchet, bunun müzakerelerden kaynaklanmayacağını, Meclis'te bir klima sorunu olduğunu belirtti.

Bu durumun çalışmalarını engellemeyeceğini söyleyen Blanchet, milletvekillerine Meclis'teki havayı "ısıtmamaya" çağırdı.

Fransa'da 9 noktada aktif yangın

Fransa'da dün çıkan yangınlarda Mercurey kasabasında 20 hektar, Marigne-Laille kasabasında ise 3 bin metrekarelik alan küle döndü.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 2 yangın, kontrol altına alındı.

Vatandaşların Fransa'daki yeşil alan yangınlarını bildirdiği Feux de Forêt platformunun internet sitesindeki bilgilere göre, şu anda ülkede 9 farklı yeşil alanda yangın devam ediyor.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, Fransa'da vantilatör ve klima satın almak için çok sayıda müşterinin mağazalara akın etmesiyle izdiham yaşandı.

Polonya

Polonya'da etkili olan sıcak hava dalgası ve kuraklık nedeniyle orman yangını riski kritik seviyeye yükselirken, riskli bölgelerde yaşayan vatandaşlara uyarı mesajları gönderildi.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, Hükümet Güvenlik Merkezi (RCB), ülkenin doğu ve orta kesimlerindeki Makow, Ostroleka ve Przasnysz ilçelerinde yaşayanlara yüksek orman yangını riski nedeniyle uyarı mesajı gönderdi.

RCB'nin mesajında, vatandaşlardan ormanlarda ve çevresinde ateş yakmamaları ve dikkatli olmaları istendi.

Kuraklık, düşük nem oranı ve kuvvetli rüzgarlar nedeniyle orman yangını durumunun kritik seviyeye ulaştığı belirtilerek, yangın riski oluşturabilecek davranışlardan kaçınılması çağrısı yapıldı.

Orman Araştırma Enstitüsü'nün (IBL) verilerine göre, uzun süredir devam eden yüksek sıcaklıklar ve yağış eksikliği nedeniyle birçok bölgede orman tabanındaki nem oranı yüzde 10'un altına düştü.

Enstitü, yıl başından bu yana ülke genelinde 4 bin 600'den fazla orman yangını meydana geldiğini, yangınların büyük bölümünün ise insan faaliyetlerinden kaynaklandığını açıkladı.

Öte yandan, Meteoroloji ve Su Yönetimi Enstitüsü (IMGW), ülkenin büyük bölümünde sıcaklıkların 27 ila 33 derece arasında seyretmesi nedeniyle birinci ve ikinci derece sıcak hava uyarıları yayımladı.

Meteorologlar, sıcak hava dalgasının hafta sonu etkisini artıracağını, pazar ve pazartesi günleri zirveye ulaşacağını ve ülkenin güneybatısında sıcaklıkların 40 dereceye yaklaşabileceğini öngörüyor.

Yetkililer, özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmaları ve yeterli miktarda sıvı tüketmeleri tavsiyesinde bulundu.

Belçika

Belçika, ülkede etkili olan sıcak hava dalgasıyla en sıcak gününü yaşarken, doğudaki Limburg ve Liege illerinin bazı bölgelerinde "kırmızı" alarm ilan edilmesi, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik siyasi tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü, bugün Limburg ve Liege'de sıcaklıkların 40 dereceye kadar çıkabileceğini, ülkenin doğusunda ise öğleden sonra gök gürültülü sağanak görülebileceğini bildirdi.

Gece saatlerinde sıcaklıkların 20-25 derecede seyretmesi beklenirken, hafta sonu boyunca sıcaklıkların kademeli olarak düşeceği, sıcak hava dalgasının pazartesi günü etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Yetkililer, aşırı sıcaklar nedeniyle vatandaşları BE-Alert acil uyarı sistemi üzerinden cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlarla da bilgilendiriyor. Mesajlarda, "Sıcak hava dalgası. Dikkat. Fiziksel aktiviteden kaçının. Seyahat ediyorsanız yanınıza su alın." uyarısı yapılıyor.

"Yaz smogu" uyarısı

Flaman kamu yayıncısı VRT'ye göre, özellikle Anvers, Brüksel ve Kortrijk çevresinde bugün ve yarın için "yaz smogu" olarak bilinen ozon kirliliği uyarısında bulunuldu.

Hava kalitesindeki bozulmadan özellikle çocuklar, yaşlılar ve solunum yolu hastalıkları bulunan kişilerin etkilenebileceği belirtilerek, bu kişilere açık havada ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmaları tavsiye edildi.

Hava kalitesi uzmanı Frans Fierens, akciğer hastalığı bulunan kişilerde mevcut solunum kapasitesinin daha da düşebileceğine dikkati çekerek, fotokimyasal yaz smogunun kırsal alanlarda şehir merkezlerine kıyasla daha yoğun görülebileceğini ifade etti.

Ormanlar kent merkezlerinden 20 derece daha serin

Uydu görüntüleri, ormanlık alanlarla yoğun yapılaşmış kent merkezleri arasındaki sıcaklık farkını ortaya koydu.

Brüksel şehir merkezinde yüzey sıcaklığının 47 dereceye kadar çıkabildiği saatlerde hemen yanı başındaki Sonian Ormanı'nda sıcaklık ortalama 20'li derecelerde kaldı.

Uzmanlar, asfalt ve betonun yoğun olduğu kent merkezlerinde oluşan "ısı adası" etkisinin sıcaklıkları artırdığına, ağaçlar ve yeşil alanların ise doğal serinletici işlev gördüğüne işaret ediyor.

İklim politikaları yeniden tartışılıyor

Sıcak hava dalgasının etkileri sürerken, Belçika'da federal hükümet ile bölgesel yönetimler arasında iklim politikalarına ilişkin görüş ayrılıkları yeniden gündeme geldi.

Flaman Bölgesi İklim Bakanı Hans Bonte, sıcak hava dalgasının tüm yönetim kademeleri için "uyarı niteliğinde" olduğunu belirterek, iklim krizine karşı daha güçlü adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Belçika'nın federal İklim Bakanı Jean-Luc Crucke ise Avrupa'daki 21 bakana 1 Temmuz'da ortak önlemleri görüşmek üzere davet mektubu gönderdi.

Crucke'nin önerileri arasında sıcak hava uyarı sistemlerinin modernize edilmesi, vatandaşların serinleyebileceği kamuya açık iklimlendirilmiş alanların oluşturulması, sivil koruma ve acil durum hizmetlerine daha fazla yatırım yapılması yer alıyor.

Ancak Flaman Bölge Hükümeti, iklim politikalarının bölgesel yetki alanına girdiğini savunarak, federal düzeyde yeni bir koordinasyon mekanizmasına sıcak bakmıyor.

Flaman Bölgesi Başbakanı Matthias Diependaele, iklim değişikliğiyle mücadelede mevcut politikalarını sürdüreceklerini belirterek, "Doğru desteği sağlamalıyız ancak paniği körüklememeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Belçika'nın Avrupa Birliği'ne tek bir ulusal iklim planı sunma yükümlülüğü bulunmasına rağmen federal hükümet ile bölgesel yönetimler arasında yetki paylaşımı konusundaki görüş ayrılıkları ülkenin iklim politikalarında uzlaşı sağlanmasını zorlaştırıyor.

İngiltere'de aşırı sıcaklar nedeniyle 3 hastanede "kritik durum" ilan edildi

Portsmouth'daki Queen Alexandra Hastanesi, Norfolk ve Norwich Üniversite Hastanesi ile Southampton Üniversite Hastanesi, aşırı sıcakların sağlık hizmetleri üzerinde yol açtığı yoğun baskı nedeniyle "kritik durum" ilan etti.

South Central Ambulans Servisi ile Wight Adası Ambulans Servisi de aşırı sıcaklar nedeniyle artan çağrı sayısıyla karşı karşıya olduklarını bildirdi.

Southampton General Hastanesi ile Queen Alexandra Hastanesi bazı planlı randevuları da iptal etmek zorunda kaldı.

Queen Alexandra Hastanesi, soğutma ünitelerinde yaşanan arıza sonrasında "kritik durum" ilan edildiğini, ünitelerin yeniden çalışmaya başlamasına rağmen aşırı sıcaklar nedeniyle hayati öneme sahip altyapı sistemlerinin soğumasının beklenenden uzun sürdüğünü açıkladı.

İngiltere'de sağlık ve bakım hizmetlerinde, normal işleyişi yeniden sağlamak ve hastaların güvenliğini korumak için özel önlemlere ihtiyaç duyulması halinde "kritik durum" ilan edilebiliyor.

"Kırmızı alarm" verilmişti

İngiltere'de rekor seviyeye ulaşan sıcaklar nedeniyle üst üste üçüncü gün "kırmızı alarm" verilmişti.

Ülkede yüksek sıcaklıklar, 21 Haziran'dan itibaren etkili olurken dün yaklaşık 36 dereceyle "en yüksek haziran ayı sıcaklığı" kayıtlara geçmişti.

Aşırı sıcaklıkların etkisiyle birçok metro ve tren seferinde iptaller ile geniş çaplı aksamalar yaşanmış ve gerek olmadığı sürece seyahat edilmemesi önerilmişti.