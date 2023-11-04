Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
Avrupa'nın birçok kentinde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto edildi.
Amsterdam
Amsterdam'ın Dam Meydanı'nda bir araya gelen Blind (kör) adlı grup, İsrail'in saldırılarında çocukların hayatını kaybetmesini ve Gazzelilerin yaşadıkları acıyı, ortaya koydukları gösteriyle canlandırdı.
- İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 9 bin 500'e yükseldi
- İngiltere'de on binlerce kişi, başkentin tarihi Trafalgar Meydanı'nda "Gazze'de ateşkes" çağrısı yaptı
- Gazze’de ateşkes isteyen İsrailliler, Tel Aviv’de gösteri düzenledi
- ABD’nin başkenti Washington'da "Filistin’e destek" gösterisi
- ABD, abluka altındaki Gazze'de ateşkese karşı
Siren ve uçak sesleriyle başlayan gösteride, bomba sesi efektiyle yere yatan grup, daha sonra dumanların arasında hayatını kaybeden çocuklarını aramaya başladı.
Kefenlere sarılmış çocuk bedenlerini temsil eden beyaz kumaş içindeki nesneleri elleriyle havaya kaldırarak bağıran gruptakiler, daha sonra bu nesneleri yan yana dizerek üzerlerine beyaz karanfil bıraktı.
Grup, Gazze'deki çocuk ölümlerine sessiz kalınmasını protesto için, üzerlerinde "ABD", "AB (Avrupa Birliği)", "İngiltere" ve "İnsanlık" yazılı yelekler giyip gözlerini bağladı.
Ellerinde "Filistin'de her 15 dakikada bir çocuk ölüyor", "3900 çocuk öldürüldü, 2500 çocuk kayıp" yazılı dövizler taşıyan izleyicilerin bazılarının, birbirlerine sarılarak ağladıkları görüldü.
Yoğun yağış altında geçen gösteriye katılanlar sık sık "Özgür Filistin" sloganları attı.
"Dünya'yı Filistin'i görmeye davet ediyoruz"
Blind ekibinin bağımsız bir inisiyatif olarak bir araya geldiğini belirten Ahmet Aydın, Filistin'de yaşananlara sessiz kalamadıklarını dile getirdi.
Aydın, "Filistin'i görmeyen, Filistin'e sağır olan, kör olan dünyayı, Filistin'i görmeye davet ediyoruz." dedi.
"Kendimi Gazze'de hissettim"
Gösteride, bombardımanda bebeğini kaybeden anne rolünü oynayan Hollandalı Agathe Schoon, "Kendimi gerçekten Gazze'de gibi hissettim. Kendimi bebeğini kaybeden bir anne gibi hissettim. Etrafımdakiler korkmuş ve kızgın bir halde ne yapacaklarını bilemeden sadece etraftaki ölü bedenlere bakarak ağlıyorlardı." diye konuştu.
Filistin'de yaşananların durdurulması ve insanların öldürülmemesi gerektiği mesajını verdiklerini kaydeden Schoon, "ABD, lütfen İsrail'i desteklemeyi bırak. Hollanda, İsrail'i desteklemeyi ve arkalarında durmayı bırakın. Yeter yeter yeter!" ifadelerini kullandı.
"Harekete geçmek için kaç bebek cesedi gerekli"
İtalya'nın başkenti Roma'da toplanan binlerce kişi, Filistin'e destek için yürüdü— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 4, 2023
AA Muhabiri Barış Seçkin, Filistin'e destek yürüyüşüne ilişkin detayları Roma'dan aktardı https://t.co/wQGq9luhff pic.twitter.com/RZgyC8kD0e
Üzerinde AB yazılı yelek giyen sanatçı Nina Linde Lauger, gözü kapalı şekilde durmasının, AB'deki politikacıların çocuk ölümlerine olan duyarsızlığını temsil ettiğini söyledi.
Lauger, "Gözlerim kapalı ve ellerim kanlı şekilde AB yeleği giyerek bu etkinlikte rol aldım. AB'nin, Gazze'de yaşananlardan sorumlu olduğunu düşünüyorum." dedi.
Konuşmakta zorlanan ve röportaj esansında sık sık ağlayan Lauger, "Batılı beyazların Gazze'de yaşananlara karşı harekete geçmesi için daha kaç bebek cesedi gerekli." diye konuştu.
Almanya
İsrail'in Gazze’ye saldırılarını protesto etmek ve Filistin ile dayanışma göstermek amacıyla Almanya’nın başkenti Berlin’deki Alexander Meydanı’nda toplanan binlerce kişi, Potsdamer Platz metro istasyonuna yürüdü.
Filistin bayrakları ile üzerinde “Gazze’deki soykırımı durdurun”, “İşgalci teröre son verin”, “Ateşkes şimdi” ve "Gazze’ye özgürlük” yazan dövizler taşıyan göstericiler, “Filistin’e özgürlük”, “Soykırımı durdurun”, Biz buradayız çünkü vatanımızı gasp ediyorlar”, "İsrail bombalıyor, Almanya finanse ediyor” şeklinde sloganlar attı.
Polis, gösteri sırasında geniş güvenlik önlemleri aldı.
Yapılan konuşmalarda, Alman hükümetinin İsrail ve Filistin'e yönelik politikaları eleştirildi.
Gösteriye katılan Javier Mola, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin’e destek göstermek için eyleme katıldığını belirterek, “Çünkü şu an yaşananlar adil değil. Çok sayıda insan öldürülüyor. Desteğimizi göstermek için Avrupalılar olarak burada durmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Avrupa’nın şu an yaptığı adil değil.” dedi.
Soy ismini vermek istemeyen ve daha önce 2,5 yıl Batı Şeria’da yaşayan Alman vatandaşı Karl da Gazze’deki durumun çok zor olduğunu belirterek, “Dün akşam Gazze Şeridi'nde 9 binin üzerinde insanın öldüğü haberini aldım. Bunların içinde binlerce çocuk var. Bunun bugün 10 bini aşacağını sanıyorum çünkü savaş devam ediyor. Sadece Gazze Şeridi'nde değil, şu anda arka planda kalan Batı Şeria'yı da görmemiz lazım. 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri tarafından öldürülen insanların sayısı, bu yıl 7 Ekim öncesinde öldürülen insan sayısından daha fazla." ifadesini kullandı.
Öte yandan Berlin polisi gösteriye 9 bin kişinin katıldığını ifade ederken, gösteriyi düzenleyenler bu sayının 40 binin üzerinde olduğunu bildirdi.
Düsseldorf'taki Filistin yürüyüşüne 17 binden fazla kişi katıldı
Düsseldorf kentinde Filistin halkıyla dayanışma amacıyla düzenlenen yürüyüşe 17 binden fazla kişi katıldı.
Yoğun yağmura rağmen Düsseldorf ana tren istasyonu yakınlarında toplanan göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları ve öldürülen bebeklerin fotoğraflarıyla "Filistin'e özgürlük" sloganları atarak yürüdü.
Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı yürüyüşe Filistinlilerin yanı sıra Türkler, Almanlar ve diğer milletlerden insanlar da destek verdi.
Bazı göstericilerin protesto amaçlı ağzını bantladığı yürüyüşün sonunda toplanan göstericiler miting düzenledi.
Burada yapılan konuşmalarda İsrail hükümetinin Filistin halkına uyguladığı zulüm anlatıldı ve bu zulme sessiz kalan Batılı ülkeler eleştirildi.
Fransa
Başkent Paris, Toulouse, Lyon dahil birçok kentte vatandaşlar, Filistin'e destek amacıyla sokağa indi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına son vermesini talep eden göstericiler, Paris yönetiminden ateşkesin sağlanması için harekete geçmesini istedi.
Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan yürüyüş, Nation Meydanı'nda son buldu.
Gösteriye aralarında Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden milletvekilleri Louis Boyard, David Guiraud ve Rachel Keke dahil on binlerce kişi katıldı.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında çok sayıda çocuğun öldüğüne dikkati çeken göstericiler, üzerinde kırmızı boya olan küçük kefen ve oyuncak bebek taşıdı. Bazı göstericiler de kırmızı boyalı ellerini havaya kaldırdı.
"Özgür Filistin", "Ateşkes" ve "Bu bir soykırım, çatışma değil" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, "İsrail katil, Macron (Fransa Cumhurbaşkanı) suç ortağı", "Gazze, Paris seninle" ve "Yaşasın Filistin" sloganları attı.
Milletvekili Guiraud, gösteride AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de devam eden "etnik temizlikten" endişe duyduğunu belirterek, bazı Birleşmiş Milletler uzmanlarının olup biteni "soykırım" olarak adlandırmaya başladığını ifade etti.
"Kilise, cami, hastane ve okulların bombalanmasına ilişkin görüntüleri her gün görüyoruz"
Guiraud, yaşananlar karşısında tepkisiz kalamayacağını dile getirerek, "Kilise, cami, hastane ve okulların bombalanmasına ilişkin görüntüleri her gün görüyoruz." dedi.
Ateşkes için seferber olduklarına işaret eden Guiraud, Fransız hükümetinin bu süreçte ne yaptığını anlamadıklarını kaydetti.
Guiraud, Fransa'nın Filistin'e destek gösterilerini yasaklayan nadir Avrupa ülkelerinden olduğuna dikkati çekerek, ülkedeki ifade ve düşünce özgürlüğünün durumunun kötüye gittiğini söyledi.
David Guiraud, Fransa'da Yahudi karşıtlığının var olduğunu ancak bugünkü gösteride Yahudi karşıtı bir şey duymadığını ifade etti.
"Gazze'de bir soykırım yaşanıyor"
Barış için Yahudi Fransız Birliği (UJFP) sözcülerinden ve siyonizm karşıtı Fransız Yahudi Pierre Stamboul, "Gazze'de bir soykırım yaşanıyor." dedi.
Stamboul, Gazzelilerin su ve gıdaya erişemediğini, bir milyondan fazla kişinin yerlerinden edildiğini ve hastanelerin bombalandığını belirterek, "Bunun adı soykırımdır. Biz Yahudiler 'soykırımın' ne demek olduğunu biliriz. Batı'nın suç ortaklığı olmadan işgalci, işlediği hiçbir suçu yapamazdı." ifadelerini kullandı.
İsrail'in savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediği değerlendirmesinde bulunan Stamboul, "Fransa, siyonizm karşıtlığını suç sayıyor. Bizler siyonizm karşıtı Yahudileriz. Siyonizmin Filistinlilere karşı bir suç olduğunu biliyoruz." diye konuştu.
Stamboul, siyonizmden önce Filistin'de semavi din mensuplarının bir arada uyum içinde yaşadıklarını anlattı.
Gösteriye iki çocuğuyla katılan Fransa vatandaşı Claire Milleville, Filistin halkının katledildiğini belirterek, Gazze'deki okul, hastane ve mülteci kamplarına yönelik saldırılara ait görüntülere bakmanın çok zor olduğunu ifade etti.
Milleville, "Barışın yeniden sağlanması ve Filistinlilerin topraklarında barış içinde yaşaması gerekiyor." dedi.
Emekli Fansız Pierre-Yves Bouder, 1948'den bu yana Filistin halkının acı çektiğini dile getirerek, "İsraillilerin yabani gibi davrandığını" ifade etti.
Fransa’nın başkenti Paris’te Filistin’e destek gösterisi düzenlendi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 4, 2023
AA Muhabiri Esra Taşkın, detayları aktardı pic.twitter.com/mZIW6FctzY
İsrail'i koşulsuz desteklediğini söyleyen Fransız hükümetinin utanç duyması gerektiğini belirten Bouder, Fransız yetkililerin Gazze'de olup bitenden ötürü artık rahatsız olduğu değerlendirmesini yaptı.
Gösteriye katılan Toaous Leprovost, Gazze'de yaşananların kabul edilemez olduğunu söyleyerek, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu yanlısı, soykırımı yaşamış Yahudiler, tarihi soykırımdan yakınıyorlar ama bugün kendileri aynısını Filistin halkına yapıyor." ifadesini kullandı.
Leprovost, Gazze'nin güneyine gitmeleri istenen Gazzelilere burada da tuzak kurulduğunu anlattı.
İtalya
İtalya'nın başkenti Roma'nın işlek meydanlarından Vittorio Emanuele’de bir araya gelen, aralarında öğrencilerin de olduğu yaklaşık 5 bin kişi, İsrail’in Gazze’ye saldırılarını protesto etti, Filistin’le dayanışma mesajı verdi.
Yürüyüş sırasında göstericiler sık sık "Özgür Filistin", "Gazze'ye özgürlük" sloganları atarken İtalyan hükümetini de İsrail’e verdiği destek nedeniyle protesto etti.
Göstericiler, "Yeter" yazılı dövizlerle İsrail'in Gazze'ye bombardımanlarının durdurulması için çağrı yaptı.
Roma'daki gösteriye katılan soyadını vermek istemeyen Anna, "Bugün Filistin için mücadele adına buradayız. Bu mücadelemizi meydanlara taşımak için buradayız çünkü paralarımız, askeri harcamalara, silah üretimine gitmemeli. Aksine sosyal harcamalara, öğrencilere konut yapmaya, sağlığa, kamu harcamalarına gitmeli." dedi.
Yıllardır İtalya’da yaşayan Mısırlı Aber de "Ben barış istiyorum, sadece barış, başka bir şey değil. Çocuklar, kadınlar, sivillerin bu savaşla bir alakası yok. Çok sayıda çocuk öldürülüyor. Çok fazla. İnsanlık nerede? Bunları görünce kalbim parçalanıyor. Dünyada güvenlik yok.” diye konuştu.
Ülkenin ikinci büyük kenti Milano’da da yaklaşık 4 bin kişi, "Savaşı durdurun" sloganıyla yürüyüş yaptı. Yürüyüşte İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto edilirken Filistin için destek ve dayanışma sloganları atıldı.
Diğer yandan, Milano’da iktidar ortağı aşırı sağcı Lig Partisinin lideri, aynı zamanda Başbakan Yardımcısı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini de "Batı değerlerini koruma" ve "İsrail'e destek" gösterisi düzenledi.
Avusturya
Viyana’da İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla 3 farklı gösteri planlandı. 15’inci bölgede yapılması öngörülen eylem polis tarafından yasaklanırken 6 gösterici gözaltına alındı.
Buna karşın şehrin önemli noktalarından İnsan Hakları Meydanı ve tarihi Aziz Stefan Katedrali önünde iki farklı İsrail karşıtı gösteri düzenlendi.
Gösterileri düzenleyen organizatörler, "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak" sloganının atılması durumunda polisin gösterileri iptal edeceği uyarısını yaptı.
Gösterilerde, Filistin bayraklarının yanı sıra "Özgür Filistin", "İsrail öldürüyor, AB finanse ediyor" yazılı pankartlar açan göstericiler, İsrail’in saldırılarının sonlandırılması için hemen ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.
Avusturyalı aktivist Michael Pröbsting, AA muhabirine, Viyana’nın 15’inci bölgesinde düzenlenmesi planlanan "Gazze’de hemen ateşkes" isimli gösterinin polis tarafından yasaklanmasının demokratik bir hak olan düşünce özgürlüğüne yönelik büyük bir baskı olduğunu ifade etti.
"İsrail, Gazze'de her şeyi yok ediyor"
Pröbsting, "İsrail’in Gazze’de sonlandırmak istemediği katliamlar nedeniyle dünyanın büyük bir kısmı öfkeli ve dehşet içerisinde. Her şey yok ediliyor. Hastaneler, kiliseler, camiler yerle bir ediliyor. Yalnız bu son 3 haftada yaklaşık 10 bin kişi katledildi." dedi.
Yaşananlara rağmen bazı ülkelerin İsrail’i koşulsuz desteklediklerini kaydeden Pröbsting, "Avusturya’da hükümet koşulsuz bir şekilde İsrail’in devlet terörünün yanında yer alıyor. Ancak dikkat edilmesi gereken en önemli husus iktidar, Avusturyalıları temsil etmiyor. Bizim gibi toplumun büyük bir kısmı, bu katliamlara karşı çıkıyor ve ateşkes sağlanmasını istiyor." görüşünü paylaştı.
"Sivillere saldırılması savaş suçudur"
Komünist oluşum Der Funke yazarlarından Markus Flo da baskı altına alınmak istenen Filistinlilere destek olmak amacıyla gösterilere katıldığını belirterek, "Sivillere saldırılması savaş suçudur. Ancak burada neredeyse hiç kimse bunu açık bir şekilde dile getirmiyor. Bu bir iki yüzlülük. Baskı uygulayanın yanında yer alınıyor." şeklinde konuştu.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.
İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 25’e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 509’u kadın olmak üzere 9 bin 488 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.
Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.
İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 58 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.