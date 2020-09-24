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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Gaziantep TUBİTAK Kitapları İle Buluşuyor” programında konuşuyor. Gaziantep’te “TEKNOFEST 2020”nin açılış töreni İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Doğu Akdeniz Konferansı “Doğu Akdeniz’de Hakkaniyetli Bir İş Birliğinin Uluslararası Sisteme Etkileri” başlıklı oturumla devam ediyor.
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Dünya, Koronavirüs

Gazze’de Kovid-19 test kapasitesi yarıya düştü

Gazze Şeridi’ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri yapan merkez laboratuvarın test kapasitesinin yarıya düştüğünü duyurdu.

Ekrem Biçeroğlu   | 24.09.2020
Gazze’de Kovid-19 test kapasitesi yarıya düştü Fotoğraf: Mustafa Hassona/AA

Gazze


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Gazze Şeridi’ndeki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Katar'dan gelen test cihazının, operasyonel gereçlerin eksikliği sebebiyle çalışmasının durduğu ve laboratuvarda şu an işlerin sadece temel cihazla yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada laboratuvarın malzeme eksikliğinin tehlikeli bir noktaya ulaştığı ve testlerin yüzde 50 oranında düştüğü kaydedildi.

"Laboratuvarın çalışma kapasitesinin düşmesi, test, temaslı kontrolü ve virüsün yayılmasını önlemek için verilen tüm çabaları etkileyecektir." ifadesine yer verilen açıklamada, yetkililere, laboratuvardaki çalışmalar tamamen durmadan gerekli önlemleri alma çağrısı yapıldı.

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi, Katar Kalkınma Fonu iş birliğiyle eylül ayının başında Gazze'ye koronavirüs vakalarının tespit edilebilmesi için medikal cihaz göndermişti.

Sokağa çıkma yasağına rağmen virüs hızla yayılıyor

Gazze'de karantina merkezlerinin dışında ilk Kovid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından 24 Ağustos'ta başlayan sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Yasağa rağmen Gazze'deki yerleşim bölgelerinde Kovid-19 vakalarında hızlı artış dikkati çekiyor.

İsrail'in 2006'dan bu yana abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde aktif vaka sayısının daha da artması durumunda bölgedeki hastanelerin yetersiz kalmasından endişe ediliyor.

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