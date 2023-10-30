Dolar
28.27
Euro
30.01
Altın
1,999.57
ETH/USDT
1,816.50
BTC/USDT
34,569.00
BIST 100
7,712.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Avrupa'da Facebook ve Instagram'a reklamsız erişim için abonelik seçeneği sunulacak

Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, Avrupa'daki kullanıcılara Facebook ve Instagram'a reklamsız erişim sağlamaları için aylık abonelik seçeneği sunulacağını duyurdu.

Dilara Zengin Okay  | 30.10.2023 - Güncelleme : 30.10.2023
Avrupa'da Facebook ve Instagram'a reklamsız erişim için abonelik seçeneği sunulacak

Washington

Meta'dan yapılan açıklamada, Avrupa'daki düzenlemelere uyum sağlanması amacıyla Avrupa Birliği (AB), Avrupa Ekonomik Alanı ve İsviçre'de yeni bir abonelik seçeneği sunulacağı bildirildi.

Açıklamada, kasım ayında bu bölgelerdeki Facebook veya Instagram kullanıcılarına kişiselleştirilmiş hizmetleri reklamlarla ücretsiz olarak kullanmaya devam etme veya reklamları engellemek için abone olma seçeneklerinin sağlanacağı aktarıldı.

Kullanıcıların abone olmaları halinde bilgilerinin reklam için kullanılmayacağı belirtilen açıklamada, abonelik ücretinin web üzerinden aylık 9,99 avro veya iOS ve Android mobil işletim sistemleri üzerinden aylık 12,99 avro olacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 100. yılımızı daha nice yüzyıllara taşımaya kararlıyız
Uluslararası Filistin ve Gazze Toplantısı Sonuç Bildirgesinden: Bir an önce bölgeye barış gücü gönderilmelidir
Fidan: Filistin'i destekleyen gösteriler yasaklanırken Kur'an'ı hedef alan saldırılara izin verilmesi çifte standarttır
İzmir depreminin yıl dönümünde anma ve tatbikat yapıldı
Bakan Kacır: Deprem ülkemizin bir gerçeği, engellememiz mümkün olmasa da yarattığı yıkımı en aza indirebiliriz

Benzer haberler

Avrupa'da Facebook ve Instagram'a reklamsız erişim için abonelik seçeneği sunulacak

Avrupa'da Facebook ve Instagram'a reklamsız erişim için abonelik seçeneği sunulacak

Meta ve IBM'nin geliri üçüncü çeyrekte arttı

ABD'de 41 eyalet gençlerin sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle Meta'ya dava açtı

Meta'nın, Gazze’deki hastane saldırısı görüntülerini sansürlediği iddia edildi

Meta'nın, Gazze’deki hastane saldırısı görüntülerini sansürlediği iddia edildi
Facebook'tan İsrail-Filistin çatışması gerekçesiyle "geçici kısıtlama" güncellemesi

Facebook'tan İsrail-Filistin çatışması gerekçesiyle "geçici kısıtlama" güncellemesi
AB, X'ten sonra Meta ve TikTok'un da içerik kurallarına uyumunu soruşturuyor

AB, X'ten sonra Meta ve TikTok'un da içerik kurallarına uyumunu soruşturuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet