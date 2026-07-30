Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Son 23 yılda nitelikli yatırımları Konya'ya kazandırmak için şehrimizdeki OSB'lerin sayısını 8'den 12'ye, OSB'lerin toplam yüzölçümünü 1700 hektardan 6 bin hektara çıkardık. " dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Konya'da OSB'lerin sayısını 8'den 12'ye çıkardık Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Son 23 yılda nitelikli yatırımları Konya'ya kazandırmak için şehrimizdeki OSB'lerin sayısını 8'den 12'ye, OSB'lerin toplam yüzölçümünü 1700 hektardan 6 bin hektara çıkardık. " dedi.

Kacır, Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat'ta düzenlenen Sanayi ve Teknoloji Projeleri Açılışı ve İmza Töreni'nde, açılışı yapılan 12 proje ile protokolleri imzalanan 33 projenin Konya ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'nin 23 yıldır istikrar ve güven iklimiyle nice başarılara imza attığını vurgulayan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir zamanlar ulaşılamaz görülen hedeflerin tek tek gerçeğe dönüştüğünü söyledi.

Kacır, 81 ilin taşıdığı büyük potansiyeli harekete geçirecek, büyük kalkınma destanını yazmaya devam edeceklerini belirterek, "Bilhassa Konya'da hayata geçirdiğimiz yatırımlarımız son 23 yılda kat ettiğimiz mesafenin somut bir göstergesidir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yatırım teşvik mekanizmalarımızla, planlı sanayi alanlarımız, KOBİ'lere sunduğumuz destekler ve bölgesel kalkınma projelerimiz ile Konya'nın yanındayız. Son 23 yılda nitelikli yatırımları Konya'ya kazandırmak için şehrimizdeki OSB'lerin sayısını 8'den 12'ye, OSB'lerin toplam yüzölçümünü 1700 hektardan 6 bin hektara çıkardık. OSB’lerimizde 73 bin ilave istihdam oluşturduk." diye konuştu.

Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sunan büyük ölçekli stratejik yatırımlar için Konya'da 4 endüstri bölgesi kurulduğunu hatırlatan Kacır, Konya'nın büyüme ve kalkınma yolculuğunda önemli rol üstlenen KOBİ'lere, KOSGEB eliyle bugüne kadar 9,4 milyar liralık destek sağlandığını bildirdi.

"Toplam 3 milyar liralık 11 yatırım projesini destekliyoruz"

Kacır, yatırım teşvik sistemiyle Konya'da gerçekleşecek 566 milyar lira yatırımın ve 95 binin üzerinde istihdamın önünün açıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yeni teşvik sistemimizle ülkenin kalkınması için elini taşın altına koymaktan çekinmeyen müteşebbislerimizi var gücümüzle desteklemeye devam ediyoruz. Konya'da organize sanayi bölgelerimizde hayata geçirilecek yatırımlarda, istihdam edilecek çalışanların SGK İşveren Payının yarısını 2 yıl boyunca Bakanlığımız karşılıyor. Şehrimizde yapılacak yatırımlarda kullanılacak krediler için finansman desteğini 30,1 milyon liraya çıkardık. 9,25 puanlık finansman desteği sunuyoruz. Yatırımın niteliğine göre yüzde 30'a varan yatırıma katkı oranı ile vergi indirimi sağlıyoruz. Yatırım makinelerinde KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti veriyoruz. Yeni teşvik sistemimizin ana unsurlarından Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programının ilk çağrısında mermi, askeri silah parçaları ve namlu, demiryolu araçları parçaları, yem katkı maddeleri üretimine dönük yatırımlar için toplam 3 milyar liralık 11 yatırım projesini destekliyoruz."

2026'nın ocak ayında destek başlıklarını güncellediklerini, Yerel Kalkınma Hamlesi kapsamında Konya'da akıllı tarım teknolojileri ve makineleri, askeri ekipman, mühimmat, motorlu taşıt aksam ve parçaları, demiryolu araçları parçaları üretimine dönük hayata geçirilmesi planlanan, toplam yatırım büyüklüğü 11,1 milyar lirayı bulan 30 proje başvurusu aldıklarını vurgulayan Kacır, bu programda destekledikleri projeler için 301 milyon liraya kadar finansman katkısı ve yatırımın yüzde 50’si oranında vergi indirimi sağlayacaklarını belirtti.

Fotoğraf : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı/AA

Yatırım büyüklüğü 370 milyon lirayı aşan 33 proje için protokol imzalandı

Kacır, Mevlana Kalkınma Ajansı aracılığıyla Konya'da yürütülen 1460 projeye 3,4 milyar lira, KOP Bölge Kalkınma İdaresi eliyle de 885 projeye 9,4 milyar lira destek sağlandığını dile getirdi.

Mevlana Kalkınma Ajansı ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi destekleriyle hayata geçirilen 9 projenin açılışının da bugün yapılacağını ifade eden Kacır, şöyle devam etti:

"Hayata geçirdiğimiz projelerle Cihanbeyli'de mera ve kırsal alanlarda hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizin su kaynaklarına erişimini temin ediyoruz. Meram'ın Çukurçimen ve Kilistra mahalleleri ile Taşkent'in Keçimen Mahallesi’nde kurduğumuz kapalı sulama sistemleriyle su kayıplarının önüne geçiyor, toplam 57 hektar tarım arazisini suyla buluşturuyoruz. Selçuklu Ahşap Oyuncakları ve kündekari ürünlerinin üretimini canlandırmak üzere hayata geçirdiğimiz atölyemizle, kadınlara ve gençlerimize mesleki eğitim ve girişimcilik becerileri kazandırıyor; kültürel mirasımızı yeni nesillere aktarıyoruz. Kadınhanı'nda kurduğumuz sanal gerçeklik destekli kaynak simülasyon sistemiyle gençlerimize üretim sektörünün ihtiyaç duyduğu mesleki becerileri güvenli ve uygulamalı bir eğitim ortamında kazandırıyoruz. Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası bünyesinde oluşturduğumuz bilgisayar laboratuvarıyla da kadınların iş gücüne katılımlarını destekliyoruz. Kadınhanı'nın coğrafi işaretli Atlantı Dededağ tulum peyniri ile Derbent fasulyesinin üretim kapasitesini geliştiren makine ve ekipmanları kooperatiflerimizin hizmetine sunduk. Kadın girişimcilerimize kooperatifçilik, e-ticaret, dijital pazarlama ve verimli üretim gibi alanlarda eğitimler vererek, yerel ürünlerimizin markalaşmasının ve daha geniş pazarlara ulaşmasının önünü açıyoruz. Kenevir iplikleriyle dokunan Hadim bezini kurduğumuz atölyede yeniden hayatın ve ekonominin bir parçası haline getiriyor, bu özgün değerimizi modern tasarım, yeni satış kanalları ve turizm imkanlarıyla geleceğe taşıyoruz."

Kacır, ayrıca KOP Bölge Kalkınma İdaresi ve Mevlana Kalkınma Ajansının destekleriyle toplam yatırım büyüklüğü 370 milyon lirayı aşan 33 proje için protokol imzalanacağını söyledi.

Tarımsal üretimden hayvancılığa, su ve enerji verimliliğinden savunma sanayisine, gastronomiden geleneksel el sanatlarına ve kadın istihdamına uzanan bu projelerle Konya'nın üretim kapasitesini artıracaklarını, yerel ekonomiyi destekleyeceklerini vurgulayan Kacır, "Özellikle akıllı tarım ve tarım teknolojileri, makine ve ileri imalat, otomotiv ve mobilite, savunma sanayi, gıda teknolojileri ile yenilenebilir enerji alanlarında girişimler için şehrimiz muazzam bir potansiyele sahip. Bu anlayışla, şehrimizde yüksek teknolojili ve katma değerli üretimi desteklemek için Konya Model Fabrikayı kurduk. Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında, tarım makineleri sektöründeki KOBİ'lerimize tasarım, prototipleme ve test hizmeti veren Akıllı Teknolojiler Merkezini hizmete aldık." ifadelerini kullandı.

"Konya, Türkiye Yüzyılı'nın da teminatı olacaktır"

Kacır, şöyle devam etti:

"TÜBİTAK eliyle Konya'mıza Sürdürülebilir Şehir Araştırma ve İnovasyon Merkezi kazandıracağız. Bu merkezle, TÜBİTAK enstitülerimizde ve desteklediğimiz AR-GE projelerinde geliştirilen teknolojileri şehirlerimizin ihtiyaçlarıyla doğrudan buluşturacağız. Yenilikçi çözümleri gerçek yaşam koşullarında test edecek, doğrulayacak ve farklı şehirlerde uygulanabilecek ölçeklenebilir modellere dönüştüreceğiz. Üniversitelerimizi, yerel yönetimlerimizi, sanayicilerimizi ve teknoloji girişimlerimizi aynı hedef etrafında buluşturacak bu yapı, ilimiz AR-GE ve yenilik ekosistemi aktörlerinin TÜBİTAK desteklerine ve uluslararası fonlara erişimini kolaylaştıracak. Sürdürülebilir, dirençli ve akıllı şehirler vizyonumuza ivme kazandıracak bu merkezi en kısa sürede Konya'mızın hizmetine sunacağız. Vefasıyla, kadim kültürüyle, eşsiz tarihiyle göz bebeği şehrimizi daha büyütecek hamleleri kararlılıkla hayata geçireceğiz. Anadolu'daki varlığımızın, birliğimizin, dirliğimizin sembol şehri Konya, Türkiye Yüzyılı'nın da teminatı olacaktır."

Programda Konya Valisi İbrahim Akın ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İhsan Bostancı ile Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu, proje paydaşlarıyla protokol imzaladı.

Katılımcılar, hayata geçirilen projelerin toplu açılışını gerçekleştirdi.