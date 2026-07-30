UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Inter Turku'ya 2-0 yenilen İstanbul Başakşehir, Avrupa kupalarına veda etti.

Başakşehir, Avrupa kupalarına veda etti UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Inter Turku'ya 2-0 yenilen İstanbul Başakşehir, Avrupa kupalarına veda etti.

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında İstanbul Başakşehir, deplasmanda Finlandiya ekibi Inter Turku'ya 2-0 mağlup oldu.

Sahasında oynadığı ilk maçta Inter Turku ile 1-1 berabere kalan Başakşehir, Konferans Ligi'nde mücadelesini sürdüremedi ve Avrupa kupalarına veda etti.

13. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Brnic'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Huuhtanen topu kornere çeldi.

18. dakikada Inter Turku öne geçti. Laine'nin pasında, Tuominen'in penaltı noktası civarında yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Muhammed Şengezer'in sağından filelerle buluştu: 1-0.

Inter Turku, soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

47. dakikada Inter Turku farkı 2'ye çıkardı. Essomba'nın sağdan ortasında arka direkte topu kontrol eden Jephta, ceza sahası içinde yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Muhammed Şengezer'in sağından ağlara gönderdi: 2-0.

Inter Turku, karşılaşmayı 2-0 kazandı ve adını UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turuna yazdırdı.