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Dünya

Avrupa ülkelerinde konut fiyatları artıyor

Avrupa Birliği'nde (AB) konut fiyatları yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 yükseldi.

Ata Ufuk Şeker   | 07.10.2022
Avrupa ülkelerinde konut fiyatları artıyor

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde 2022 yılının ikinci çeyrek döneminde konut fiyatlarındaki değişime ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, AB'de konut fiyatları yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,3, 2021'in aynı dönemine göre de yüzde 9,9 yükseldi.

Aynı dönemde konut fiyatları Avro Bölgesi'nde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,3, yıllık bazda ise yüzde 9,3 arttı.

AB üyesi ülkeler arasında, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre konut fiyatlarında en fazla artış yüzde 27,4 ile Estonya'da, yüzde 23,1 ile Çekya'da, yüzde 22,8 ile Macaristan'da, yüzde 22,1 ile Litvanya'da ve yüzde 18,2 ile Hollanda'da gerçekleşti.

Konut fiyatlarındaki artış Almanya'da yüzde 10,2, İspanya'da yüzde 8,1, Fransa'da yüzde 7,1 ve İtalya'da yüzde 5,2 oldu.

​​​​​​​Söz konusu dönemde konut fiyatları, hiçbir AB ülkesinde düşüş göstermedi.

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