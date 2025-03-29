Avrupa ülkelerinde Filistin'e destek gösterileri düzenlendi
İsveç, Almanya, İspanya, İtalya ve Hollanda'da yüzlerce kişi, Gazze'de yaptığı soykırım nedeniyle İsrail'den hesap sorulması talebiyle protesto düzenledi.
Ankara
İsveç'in başkenti Stockholm'ün Odenplan bölgesinde toplanan yüzlerce kişi, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'den hesap sorulmasını ve insani yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılmasını talep etti.
Göstericiler, "Göçe zorlanmaya ve soykırıma hayır", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "İsrail'e soykırım ambargosu uygulansın", "Sonsuza kadar Filistin" ve "İki ülkeli çözüm" yazılı pankartlar taşıdı.
Fotoğraf: Atila Altuntaş/AA
"Filistin'e özgürlük, Trump, Musk, Netanyahu planına hayır" sloganları atan göstericiler, İsveç Dışişleri Bakanlığının önüne kadar yürüdü.
Gösteriye destek veren İsveçli aktivist Paula Ericsson, AA muhabirine, İsrail'in ateşkese hiç uymadığını belirterek, şunları kaydetti:
"Ateşkese hiç uyulmadı. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, mahkemelerde yargılanacağı için durumu tırmandırdılar. Hapisten uzak durmak için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Filistinlilerin kendi toprakları üzerindeki haklarını, seçme özgürlüklerini ve kendi toplumları için restorasyonlarını, üniversitelerini ve hastanelerini geri almalarını destekliyorum. Olaylar 7 Ekim'de başlamadı ve bir daha kimsenin 7 Ekim'den bahsettiğini duymak istemiyorum. Bu, 70 yılı aşkın süredir devam ediyor. Bu, Filistin halkı üzerinde etnik temizliktir."
Ericsson, yakın zamanda İsrail tarafından öldürülen kız çocuklarını hatırlatmak için yüzüne kırmızı boya ile el figürü çizdiğini sözlerine ekledi.
Almanya
Almanya'nın başkenti Berlin'deki Filistin derneklerinin çağrısıyla Potsdamer Meydanı'nda yüzlerce kişi, "Filistin ile dayanışma" için bir araya geldi.
Fotoğraf: Cüneyt Karadağ/AA
Filistin bayraklarının taşındığı gösteride, "Filistin'e özgürlük", "İsrail terör devletidir", "Çocuk katili İsrail" ve "Almanya silah sağlıyor, İsrail öldürüyor" sloganları atıldı.
Gösteride yapılan konuşmalarda, İsrail'in Gazze'de soykırım suçu işlediği, dünyanın geri kalanının da bu suçu isteyerek izlediği belirtildi.
Konuşmalarda Gazze'de yaşananlara hala "iki taraflı bir çatışma" diyenlerin yalancı ve suç ortağı oldukları vurgulanarak, "Silah tedariki, diplomatik örtbaslar ve Filistin ile dayanışma seslerinin sistematik olarak bastırılması, Almanya'yı bu yerinden edilme ve şiddet politikasının aktif bir destekçisi haline getirmektedir. İsrail ile yapılan her silah anlaşması, İsrail hükümetinin uluslararası kurumlarda savunulması ve protestoların yasaklanması, Alman hükümetinin toprak hırsızlığına, sürgüne ve soykırıma göz yumduğu anlamına gelmektedir." ifadesi kullanıldı.
Gösteri olaysız şekilde sona erdi.
İspanya'nın 80'den fazla kentinde "Filistin'de kalıcı barış" için gösteriler düzenlendi
Başkent Madrid başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında meydanlara çıkan İspanyollar, tüm dünyaya "Filistin'deki soykırımı durdurun" çağrısında bulundu.
İspanya'da yaklaşık 100 sivil toplum kuruluşunun bağlı olduğu "Savaşı Durdur" hareketinin çağrısıyla organize edilen gösterilerle ilgili yapılan açıklamada, "İsrail'in ateşkesi ihlal etmesi, son günlerde masumları hedef alan cinayetleri ve artan soykırımın kınanması için eylem yapıldığı" belirtildi.
Gösterilerde Filistin bayrağının yanı sıra "Katil Netanyahu", "Filistin'e özgürlük" ve "Barış" yazılı pankartlar taşındı.
İsrail'e silah satışının durdurulması çağrılarını yineleyen organizatörler, "İnsan haklarına yönelik bu vahşi saldırıyı, bir ülkenin egemenliğini ve topraklarını ihlal etmeyi, bir halkın uluslararası mutabakatın ana kurumları tarafından tanınan haklarını inkar etmeyi sürdürmeyi haklı çıkaracak hiçbir şey olmadığı gibi, bunu kim yaparsa yapsın, hangi bayrak altında olursa olsun terörün bir silah olarak kullanılmasını haklı gösterecek hiçbir şey yoktur." yazılı manifestoya imza attı.
Bu arada Madrid'deki gösterinin adresi Reina Sofia Müzesi oldu.
Yönetmenler Javier Fesser, Benito Zambrano Fernando Colomo, yapımcı Mariano Baratech ve aktris Athenea Mata gibi İspanyol sanatçıların da destek verdiği eylemde, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da Oscar ödüllü "Başka Toprak Yok" (No Other Land) isimli belgeselin yönetmenlerinden Filistinli Hamdan Ballal’a yapılan saldırı da kınandı.
Eylemde, İspanyol ressam Pablo Picasso'nun İspanya İç Savaşını anlatan "Guernica" tablosuna atfen İspanyol grafiti sanatçıları tarafından yapılan 16 metrelik eserler sergilendi.
Eylem sırasında okunan manifestoda, "Yaptıklarımızın hiçbir işe yaramadığını, kültürün gerçeği değiştirmediğini, Gazze'de her gün gördüğümüz gibi bir katliam karşısında hiçbir şey yapamayacağımızı düşünmemizi istiyorlar ama 'Başka Toprak Yok' filmiyle kazanılan Oscar bunun aksini kanıtlıyor. Filistin'de susturmak istedikleri her sanatçı için bizden yüz kişi ayağa kalkacak." ifadeleri yer aldı.
Diğer yandan 30 Mart Filistin Toprak Günü dolayısıyla yarın da Madrid ve diğer büyük şehirlerde gösteriler yapılacağı duyuruldu.
İtalya'da binlerce kişi, "Gazze'de soykırım dursun" çağrısıyla yürüdü
İtalya'nın başkenti Roma'nın işlek meydanlarından Vittorio Emanuele Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 4 bin kişi, İsrail'in ateşkesi bozarak yeniden saldırmaya başladığı Gazze'deki ve Batı Şeria'daki Filistinlilere destek için Filistin bayraklarıyla meydanlara indi.
Protestocular, "Gazze'de soykırımın durdurulması" çağrısında bulundu.
İsrail'i protesto eden göstericiler, sık sık "İntifada", "Filistin'e özgürlük", "Hepimiz anti-siyonistiz" sloganları attı.
Göstericiler, İsrail'i desteklediği gerekçesiyle Başbakan Giorgia Meloni ve sağ koalisyon hükümetini de "suç ortağı" olmakla suçladı ve protesto etti.
Yürüyüşte ayrıca İtalya'da yaşayan ve Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle tutuklu bulunan Anan Yaeesh de unutulmadı. Açılan dövizlerle Yaeesh'in bir an önce serbest bırakılması istendi.
Yürüyüşe destek veren Roma Filistin Toplumu Başkanı Yousef Salman, AA muhabirine, "Her zaman aynı şeyleri talep ediyoruz: 'Bu lanet olası soykırımı, Filistin halkına yönelik bu katliamı durdurun' diyoruz. Siyonist rejimin Filistin halkına karşı yürüttüğü bu suç politikası kınanmalıdır. Barış imkansız değil, barış mümkündür. Tek yapılması gereken, Birleşmiş Milletler kararlarını uygulamak ve uluslararası hukuka saygı göstermektir." diye konuştu.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Hollanda'da Filistin Toprak Günü'nde protesto edildi
Uluslararası Af Örgütü ve çok sayıda STK, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin Toprak Günü'nü anmak için bir araya geldi.
Amsterdam Spui Meydanı'nda toplanan yaklaşık 400 kişilik grup, Dam Meydanı'na yürüdü ve ramazan ayının son günü olması sebebiyle burada sokak iftarı düzenledi.
Eylemciler, "Amsterdam soykırıma hayır diyor", "Açlığı durdur", "Özgür Filistin", "Gazze'deki soykırımı durdur", "Hollanda utan, ellerinde kan var" ve "İsrail terörist, Netanyahu terörist." sloganları attı.
Göstericiler, "Topraklar işgal altındayken adalet sağlanamaz", "Soykırımı durdur" ve "İsrail'in suçlarına para yok." yazılı dövizler taşıdı.
Hollanda'nın bir an evvel İsrail'e desteğini kesmesi talebinde bulunan göstericiler, İsrail'in Filistinlilere ait toprakları işgal ederek ve binlerce dönüm araziye el koyarak baskı ve zulüm yaptığına, Gazze'deki insanların açlığa terk edildiğine dikkati çekti.
Gösteriyi organize eden gruplardan Avrupa Gençlik Derneği (AGD) Hollanda sorumlusu Muhammet Karacabay, buradaki konuşmasında, İsrail'in işgal ve ilhak politikalarını eleştirerek, "İsrail, Gazze'de soykırıma devam ediyor. İsrail, yaklaşık son 18 ay içinde Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 50 binden fazla Filistinliyi öldürdü, şimdi de milyonlarcasını ölüme ve topraklarını terk etmeye zorluyor." dedi.
Göstericiler, Dam Meydanı'nda sonlandırdıkları yürüyüşün ardından meydanda kurulan masalarda sokak iftarı yaptı.
Soğuk havaya rağmen katılımın yüksek olduğu gösteri ve sokak iftarı, yaklaşık 4 saat sürdü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.