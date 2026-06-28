Polonya'da etkisini sürdüren sıcak hava dalgası nedeniyle haziran ayında şimdiye kadar ölçülen en yüksek sıcaklık değeri kaydedilirken, Almanya’nın Saksonya eyaletinde 29,4 santigrat derece ile ülkede en sıcak gece rekorunun kırıldığı bildirildi.

Avrupa rekor sıcaklıkların etkisinde Polonya'da etkisini sürdüren sıcak hava dalgası nedeniyle haziran ayında şimdiye kadar ölçülen en yüksek sıcaklık değeri kaydedilirken, Almanya’nın Saksonya eyaletinde 29,4 santigrat derece ile ülkede en sıcak gece rekorunun kırıldığı bildirildi.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, ülkenin batısında Almanya sınırında bulunan Slubice kentinde 27 Haziran'da hava sıcaklığı 38,9 dereceye ulaştı.

Bu değer, Polonya'da haziran ayında şimdiye kadar ölçülen en yüksek sıcaklık olarak kayıtlara geçti.

Polonya Meteoroloji ve Su Yönetimi Enstitüsü (IMGW), söz konusu sıcaklık değerinin önceki haziran ayı rekoru olan 38,3 dereceyi geride bıraktığını bildirdi.

Önceki rekorlar 2019 yılında Cebr ve Radzyn kasabalarında, 2022'de ise Slubice'de ölçüldü.

Meteoroloji uzmanları, sıcak hava dalgasının etkisinin bugün ve yarın zirveye ulaşmasının beklendiğini, ülkenin batısındaki bazı bölgelerde sıcaklıkların 42 dereceye kadar çıkabileceğini ifade etti.

Tahminlerin gerçekleşmesi halinde, 29 Temmuz 1921'de Proszkow kasabasında ölçülen ve ülke tarihinin en yüksek sıcaklığı olarak kayıtlarda bulunan 40,2 derecelik rekorun da kırılabileceği değerlendiriliyor.

Yetkililer, vatandaşlara günün en sıcak saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınmaları, yeterli miktarda su tüketmeleri ve özellikle yaşlı ve çocuklar için daha dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Almanya’da 29,4 santigrat derece ile en sıcak gece rekoru kırıldı

Alman Meteoroloji Dairesinden (DWD) yapılan açıklamada, Bautzen kentine bağlı Kubschütz’te gece sıcaklığının 29,4 santigrat derecenin altına düşmediği belirtildi.

Açıklamada, bunun kayıtların tutulmaya başlandığı günden bu yana Almanya’da ölçülen en yüksek gece sıcaklığı olduğu ifade edildi. Daha önceki rekorun ise 27,2 santigrat derece ile Rheinland-Pfalz eyaletindeki Weinbiet Dağı’nda kaydedildiği aktarıldı.

Almanya’da sabah saat 08.00 itibarıyla bazı ölçüm istasyonlarında sıcaklıkların 30 dereceyi aştığı belirtilen açıklamada, özellikle ülkenin doğu bölgelerinde bugün de hava sıcaklıklarının 40 dereceyi aşmasının beklendiği ve birçok yerde aşırı sıcakların etkili olacağı uyarısında bulunuldu.

Sıcaklık 41,4 dereceye çıktı

Öte yandan Alman basınında yer alan haberlerde, Saksonya-Anhalt eyaletinin Möckern-Drewitz beldesinde dün 41,5 santigrat derece ölçüldüğü ve ülkede sıcaklık rekoru kırıldığı belirtildi.

Haberde, Saarland eyaletinin Saarbrücken-Burbach kentinde de 41,3 santigrat derece ölçüldüğü kaydedildi.

Alman Meteoroloji Dairesi (DWD), sıcaklık rekorlarına ilişkin verilerin ölçüm istasyonlarında yerinde yeniden kontrol edileceğini, rekorun kesinleşmesi halinde açıklamanın hafta sonundan sonra yapılacağını bildirdi.

2 eyalette orman yangını

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Saksonya ile Brandenburg eyaletleri arasında bulunan Gohrischheide ormanlık alanı ile Rheinland-Pfalz eyaletinin Traisen beldesinde orman yangınları çıktı.

Gohrischheide’de 16 hektarlık alanda yangın çıktığı aktarılan haberde, iki yangın söndürme helikopteri ve yaklaşık 200 itfaiyecinin müdahaleye katıldığı belirtildi.

Bölgenin eski bir askeri eğitim alanı olması nedeniyle, alandaki mühimmat kalıntılarının patlamasının yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı kaydedildi.

Rheinland-Pfalz’ın Traisen beldesindeki ormanlık alanda da mühimmat kalıntılarının bulunduğu belirtilen haberde, patlamalar nedeniyle yangın söndürme çalışmalarına ara verildiği ifade edildi.

Haberde, Traisen’de bazı caddelerdeki binaların tedbir amaçlı tahliye edildiği, tahliye edilen yapılar için ise şu an herhangi bir tehlike bulunmadığı aktarıldı.

Öte yandan Leipzig kentinde, sıcak havadan kaynaklanan ray hasarı nedeniyle tramvay seferlerinin yarın sabaha kadar durdurulduğu bildirildi.