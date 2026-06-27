Avrupa'da sıcak hava dalgası etkisini artırırken, Fransa ve Almanya son yılların en sıcak günlerinden birini yaşıyor.

Avrupa'da sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor Avrupa'da sıcak hava dalgası etkisini artırırken, Fransa ve Almanya son yılların en sıcak günlerinden birini yaşıyor.

Fransa'nın başkent Paris ve çevre vilayetleri kapsayan Ile-de-France bölgesinde aşırı sıcaklar etkisini sürdürürken, son 24 saatte hastanelere yaklaşık 3 bin kişi başvurdu.

Fransız meteoroloji kurumu Meteo-France'dan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde aşırı sıcaklar nedeniyle Paris ve çevre vilayetleri dahil 37 vilayette kırmızı, 48 vilayette turuncu alarm verildi.

Kırmızı alarm verilen vilayetlerde hava sıcaklıklarının 42 dereceye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, fırtına riski nedeniyle 34 vilayette de turuncu alarm verildi.

Hükümet sıcak havalara karşı yeni önlemler açıkladı

Sağlık Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bakanlık, hastaneleri soğutma faaliyetleri için 100 milyon avro bütçe ayırdı.

Bakanlık, kamu ve özel hastanelerin beklemeksizin klima ve vantilatör satın almasını tavsiye etti.

Fransa Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Fransa Sağlık Bakanı Stephanie Rist'in teklifi üzerine Başbakan Sebastien Lecornu, ülkedeki hastaneler için 30 bin klima siparişi verdi.

Paris-Nice tren seferi yolcuları sıcak havalarda tünelde kaldı

Ulusal basındaki haberlere göre, Paris ve ülkenin güneyindeki Nice kenti arasındaki tren seferinde dün yaşanan teknik arıza nedeniyle tren Limeil-Brevannes kentine yakın bir noktada bir tünelin altında durdu.

Yaklaşık 1 saat tünelin altında kalan trende, klimanın bazı vagonlarda çalışmaması üzerine içeride oluşan aşırı sıcak hava nedeniyle birçok yolcu fenalık geçirdi.

Tren tekrar Paris'teki gara döndü. Yolcular, başka bir trene binerek Nice kentine 6 saat gecikmeyle vardı.

Paris çevresindeki hastanelere son 24 saatte yaklaşık 3 bin kişi başvurdu

Paris'in ve çevre vilayetlerini kapsayan Ile-de-France bölgesinde günlerdir devam eden olağanüstü sıcak havalardan kaynaklı olarak hastanelerde yoğunluk yaşanıyor.

Paris ve Ile-de-France bölgesindeki hastaneleri yöneten AP-HP kurumundan yapılan açıklamaya göre, söz konusu hastanelere son 24 saatte yaklaşık 3 bin kişi başvurdu. Olağan bir güne göre, hastaneye başvuranların sayısında yüzde 36 artış yaşandı.

Bir lisede öğrenciler sözlü sınavını otoparkta yaptı

Rueil-Malmaison kentinde bir lisede öğrenciler, Fransızca sözlü sınavlarını dün otoparkta gerçekleştirdi.

Versay Akademisi, sıcak havalar nedeniyle sınavın ertelenmesini engellemek için otoparkta yaptıklarını açıkladı.

Öte yandan aşırı sıcaklar nedeniyle başkent Paris'te kısmen yüzmeye açılan Saint-Martin Kanalı'nda dün bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Fotoğraf : Hesham Elsherif/AA

Fransa'da Yeşiller Partisi, aşırı sıcak nedeniyle "iklim izni" önerisinde bulundu

Muhalefet kanadından Yeşiller Partisi, ülkeyi gelecekte bu tarz olağanüstü hava koşullarına hazırlamak için yeni bir öneride bulundu.

Partinin internet sitesinden yapılan açıklamada, iş yerinde termometre 40 dereceyi gösterdiğinde bundan en fazla etkilenen çalışanların korunması istendi.

Açıklamada, "Mayıs ayından itibaren görülen sıcak hava dalgaları ve haziranda yaşanan bir başka aşırı sıcaklık olayı: iklim giderek daha hızlı bir şekilde dengesini yitiriyor." ifadesine yer verilirken, son 4 yılda Avrupa'da 200 binden fazla kişinin sıcak hava kaynaklı yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yeşiller Partisi lideri Marine Tondelier ve parti üyelerinin, çalışanlar için yılda 5 günlük bir "iklim izni" oluşturulmasını teklif ettiği belirtilirken, söz konusu ücretli iznin aşırı sıcaklar, sel, yangın gibi durumlarda kullanılabilmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, "iklim izninin" oluşturulması için birçok kişinin bunu talep etmesi gerektiği vurgulanırken, bunun için partinin başlattığı imza kampanyasına katılma çağrısı yapıldı.

Yeşiller Partisi'nin "iklim izni" oluşturulması önerisine ilişkin 21 Haziran'da başlattığı imza kampanyasına şu ana kadar yaklaşık 8 bin 800 kişi destek verdi.

Fotoğraf : Hesham Elsherif/AA

Almanya'da aşırı sıcak alarmı: Yangın riski arttı, ulaşımda aksama uyarısı yapıldı

Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası Almanya'da da etkisini artırırken, ülke son yılların en sıcak günlerinden birini yaşıyor.

Alman Meteoroloji Servisi (DWD), özellikle ülkenin batı ve güneybatı kesimlerinde hava sıcaklıklarının 40 dereceyi aştığını, bazı yerlerde ise 42 dereceye ulaştığını bildirdi.

Meteoroloji verilerine göre, sıcaklıklar mevsim normallerinin yaklaşık 15 derece üzerinde seyrederken, uzmanlar sıcak hava dalgasının Avrupa üzerinde etkili olan yüksek basınç sistemi nedeniyle oluştuğunu belirtti.

Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) eyaletinde de sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Köln Belediyesi, kent merkezindeki bazı park ve meydanlarda su püskürtme sistemlerini devreye aldı, vatandaşların kullanımı için serinleme ve içme suyu noktalarının sayısını artırdı.

DWD ve sağlık otoritelerinden uyarılar

DWD ile sağlık makamları, yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı bulunan kişilerin zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi. Vatandaşlara bol sıvı tüketmeleri, fiziksel aktivitelerini sabah ve akşam saatlerinde yapmaları, doğrudan güneş altında uzun süre kalmamaları ve yalnız yaşayan risk grubundaki kişileri kontrol etmeleri tavsiye edildi.

Fotoğraf : Hesham Elsherif/AA

Yolculara gecikme uyarısı

Aşırı sıcakların demir yolu altyapısını da etkileyebileceği uyarısında bulunan Alman Demir Yolları (Deutsche Bahn), yüksek sıcaklık nedeniyle raylarda oluşabilecek deformasyonlar nedeniyle bazı hatlarda gecikme ve sefer değişiklikleri yaşanabileceğini duyurdu. Şirket, belirli tarihler için alınan biletlerde ücretsiz iptal ve tarih değişikliği hakkı tanındığını belirterek, yolculara seyahat öncesinde sefer bilgilerini kontrol etmelerini önerdi.

Orman yangını riski en üst seviyelerde

DWD, özellikle ülkenin doğu eyaletlerinde orman yangını riskinin en yüksek seviyelerde seyrettiğini bildirdi. Yetkililer, sıcak ve kurak hava nedeniyle ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, sigara izmariti atılmaması ve araçların kuru otların üzerine park edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Sıcak hava nedeniyle göl ve nehirlere yönelenlerin sayısındaki artışın ardından cankurtaran kuruluşları da boğulma vakalarında artış yaşandığını belirterek, özellikle akıntılı nehirlerde ve gözetimsiz sularda yüzülmemesi çağrısı yaptı.

Öte yandan, aşırı sıcaklar spor organizasyonlarını da etkiledi. Frankfurt'ta düzenlenen Ironman Avrupa Şampiyonası'nın parkuru güvenlik gerekçesiyle kısaltıldı. Organizatörler, sporcular için ek su ve sağlık istasyonları oluşturdu.

Meteoroloji uzmanları, hafta sonunun ilerleyen saatlerinden itibaren Almanya'nın batısı ve güneybatısında yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak, dolu ve fırtına beklendiğini, ancak yağışların sıcaklıklarda yalnızca kademeli bir düşüş sağlayacağını belirtti.

Bilim insanları, Avrupa'da son yıllarda daha sık ve daha şiddetli görülen sıcak hava dalgalarının iklim değişikliği nedeniyle belirgin şekilde güçlendiğine işaret ediyor.