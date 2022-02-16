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Dünya

Avrupa Konseyi yetkilileri Ukrayna'daki durumdan "derin endişe" duyuyor

Yusuf Özcan   | 16.02.2022
Avrupa Konseyi yetkilileri Ukrayna'daki durumdan "derin endişe" duyuyor

Paris

Avrupa Konseyinin Bakanlar Komitesi Başkanı ve İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Parlamenterler Meclisi Başkanı Tiny Kox ile Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, Ukrayna'daki durumdan derin endişe duyduğunu belirterek ilgili Konsey üyesi ülkeleri, durumun daha da kötüleşmesini ve olası silahlı çatışmayı önlemek için çabalarını iki katına çıkarmaya çağırdı.

Di Maio, Kox ve Buric tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Rusya-Ukrayna krizinin neden olduğu durumdan ve gerginlikten derin endişe duyulduğu belirtildi.

Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne "sarsılmaz" destek verildiği vurgulanan açıklamada, ilgili Avrupa Konseyi'ne üye ülkelere durumun daha kötüleşmesini ve olası silahlı çatışmayı önlemek için çabalarını iki katına çıkarma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, gerilimin düşmesi ve diyaloğun sürdürülmesi istenildiğinin altı çizildi. Bu diyaloğun, Avrupa Konseyinin tüzüğündeki ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki ilkelere dayanması ve buna saygı gösterilmesi gerektiği kaydedildi.

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