Dolar
13.62
Euro
15.47
Altın
1,858.26
ETH/USDT
3,067.00
BTC/USDT
43,588.00
BIST 100
2,053.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Futbol Takımı, yarın Slavia Prag takımıyla yapacakları maç öncesi Can Bartu Tesisleri'nde son antrenmanını gerçekleştiriyor Kastamonu'da merkeze bağlı Başören köyünde çıkan yangında 10 ev kullanılamaz hale geldi.
logo
Dünya

İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Rusya ayağını gazdan çekmedi

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, "Rusya'nın bazı güçlerinin üslerine geri döndüğü iddiasına rağmen ayağını hala gazdan çekmediğini" söyledi.

Hasan Esen   | 16.02.2022
İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Rusya ayağını gazdan çekmedi

Londra

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Wallace, Sky News'e yaptığı açıklamada, Rusya'nın sözleri ile değil eylemleriyle değerlendirileceğini ve "geri çekilme kanıtı görmediklerini" belirtti.

Wallace, ABD istihbarat raporlarında işgalin 16 Şubat'ta başlayacağının öne sürüldüğünün hatırlatılması üzerine, kendisinin hiçbir zaman bir tarih vermediğini ifade ederek "Çünkü gördüğüm tüm istihbaratlarda mesele tarihler değil, mesele önemli miktardaki gücün varlığıydı." diye konuştu.

Rusların "ayağını gazdan çekmediğini" belirten Wallace, NATO'nun "gerilimi azaltmak için çalışacağını" ancak Rusya'nın "harekete geçirmesi durumunda Ukrayna'yı ezecek gücü olduğunu" söyledi.

İngiliz Bakan, bu nedenle birliklerin geri çekilmesi suretiyle gerilimi net şekilde azaltmaları ve aynı zamanda Rusya ile müzakere yapmaları gerekeceğini dile getirdi.

Karada hem Belarus hem de Ukrayna sınırında 130 binden fazla Rus askeri olduğunu aktaran Wallace, denizde de çıkarma, savaş ve füze gemileri bulunduğunu, bunun da Ukrayna açısından çok büyük bir hazır birlik kuvveti tarafından kuşatılma anlamına geldiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğu mart ortasında kaldırılabilir
Ürtikerin Kovid-19 habercisi olabileceği uyarısı
Güney Kore’de en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
Uzmanından 'Aşı oldum diye rehavete kapılmayın' uyarısı
TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli: Mutlaka hatırlatma dozu yaptırılmalı

Benzer haberler

Rusya’dan SWIFT’ten çıkarılma ihtimaline karşılık 'ödemeleri bavulla taşırız' yorumu

Rusya’dan SWIFT’ten çıkarılma ihtimaline karşılık 'ödemeleri bavulla taşırız' yorumu

İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Rusya ayağını gazdan çekmedi

Avrupa Konseyi yetkilileri Ukrayna'daki durumdan "derin endişe" duyuyor

Lavrov: Batı'nın Ukrayna etrafındaki histerisi, bizi derin şaşkınlığa uğratıyor

Lavrov: Batı'nın Ukrayna etrafındaki histerisi, bizi derin şaşkınlığa uğratıyor
Kremlin, ABD Başkanı Biden'ın müzakere sinyalini 'olumlu' karşıladı

Kremlin, ABD Başkanı Biden'ın müzakere sinyalini 'olumlu' karşıladı
AB: Rusya, Ukrayna ile ilgili çelişen sinyaller veriyor, iş birliği yolu hala açık

AB: Rusya, Ukrayna ile ilgili çelişen sinyaller veriyor, iş birliği yolu hala açık