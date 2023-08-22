Dolar
27.20
Euro
29.52
Altın
1,898.01
ETH/USDT
1,645.80
BTC/USDT
26,006.00
BIST 100
7,771.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'ne katılıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolcu Victor Nelsson, yarın Molde ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçına ilişkin Molde Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor. Çanakkale'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. -VTR- Çanakkale’de devam eden orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor
logo
Dünya

Avrupa, bunaltıcı sıcaklar ve şiddetli yağışla mücadele ediyor

Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), genel olarak bunaltıcı sıcakların etkisindeki Avrupa'nın bazı bölümleri için şiddetli yağış uyarısı yapıldığını bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 22.08.2023 - Güncelleme : 22.08.2023
Avrupa, bunaltıcı sıcaklar ve şiddetli yağışla mücadele ediyor

Cenevre

DMÖ Sözcüsü Clare Nullis, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Avrupa'nın büyük bir bölümünü etkisi altına alan sıcak hava dalgasının sürdüğünü belirtti.

İsviçre'nin büyük bir bölümünde sıcaklık tehlikesi seviyesinin 3 veya 4 seviyesine yükseltildiğini ve bu konuda uyarıların yapıldığını aktaran Nullis, ülkedeki şiddetli buzul erimesinin bu yıl da devam ettiğini söyledi.

Nullis, Fransa'da sıcaklıkların 40 dereceye kadar yükseldiğini ifade etti.

Avrupa'da insan sağlığını olumsuz etkileyen yüksek gece sıcaklıklarının yaşandığına dikkati çeken Nullis, Norveç'in ise şiddetli yağış uyarısında bulunduğunu kaydetti.

Nullis, Atlas Okyanusu'ndaki tropik kasırgalarda artış olduğuna işaret ederken, Gert, Franklin ve Harold tropikal fırtınalarının şu anda endişe verici seviyede yaşandığını, Franklin fırtınasının Haiti ve Dominik Cumhuriyeti'nde sel tehlikesine neden olduğunu ifade etti.

Hilary Kasırgası'nın etkisini yitirdiğini belirten Nullis, ancak bu tür olaylara nadiren tanık olan Güney Kaliforniya'nın da kasırgadan etkilendiğini vurguladı.

Nullis, Los Angeles'ta neredeyse tüm zamanların yağmur rekorlarının kırıldığını ifade ederek, Ölüm Vadisi'nde tüm zamanların en yağışlı gününün kayıtlara geçtiğini belirtti.

İsviçre'de kar örtüsü artık yalnızca yüksek rakımlarda mevcut

Soru üzerine aşırı sıcakların aşırı buzullar üzerindeki etkisinin araştırıldığını belirten Nullis, İsviçre'de kar örtüsünün artık yalnızca en yüksek rakımlarında mevcut olduğunu söyledi.

Nullis, "Bu aşamada DMÖ'de aşırı sıcaklıklar nedeniyle ölen insan sayısına ilişkin kesin istatistikler bulunmuyor. Ülke yetkilileri bu tür bilgileri zamanı gelince derleyecek ve paylaşacaktır." diye konuştu.

Kuzey yarım kürede meteorolojik olarak yaz sona ermeye yakın olduğunu da anımsatan Nullis, sıcak hava dalgalarının sona erdiğini kesin olarak söylemenin zor olduğunu aktardı.

İsviçre'de bunaltıcı sıcaklar etkili oluyor

İsviçre Federal Meteoroloji ve Klimatoloji Ofisinden (MeteoSwiss), hafta sonu çok sayıda bölgede öğle saatlerinde sıcaklıkların 35 derece civarında ölçüldüğü bildirmişti.

Valais ve Vaud kantonlarında 20 Ağustos'ta öğleden sonra sıcaklık 35 dereceye ulaşmış, Cenevre'de ise termometreler öğle saatlerinde 36,2 dereceyi göstermişti.

Sıcak hava dalgası nedeniyle bazı kantonlardaki çalışma planları değiştirilmişti. Bir inşaat sendikası da sağlık ve güvenlik endişelerini öne sürerek, yüksek sıcaklıklar sebebiyle inşaat çalışmalarının durdurulması çağrısında bulunmuştu.

İsviçre genelinde hafta sonuna kadar bunaltıcı sıcak havanın süreceği tahmin edilirken, vatandaşlar dikkatli olmaları yönünde uyarılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı bir kez daha Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Gurbetçilerin yurda giriş ve çıkışlarında gümrükte bekleme süreleri yarı yarıya kısaldı
Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
Kocatepe Camisi'nde uygunsuz kıyafetle çekim yapanlarla ilgili iddianame tamamlandı
Milli Savunma Bakanı Güler'den 23. Piyade Tümen Komutanlığına ziyaret

Benzer haberler

Avrupa, bunaltıcı sıcaklar ve şiddetli yağışla mücadele ediyor

Avrupa, bunaltıcı sıcaklar ve şiddetli yağışla mücadele ediyor

Fransa'da artan sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm ilan edilen bölge sayısı 19'a çıktı

Türk takımlarının UEFA'daki rakiplerinin lig maçları ertelendi

Çukurova Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, sezona Avrupa hedefiyle başlıyor

Çukurova Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, sezona Avrupa hedefiyle başlıyor
Fransa'da dün yılın en sıcak günü oldu

Fransa'da dün yılın en sıcak günü oldu
Albino yüzücü Ceren'in hedefi Avrupa şampiyonluğu

Albino yüzücü Ceren'in hedefi Avrupa şampiyonluğu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet