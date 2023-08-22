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Dünya

Türkiye Diyanet Vakfı, Nijerya'da 8 su kuyusu açtı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Bir Damla Hayat" sloganıyla sürdürdüğü su kuyusu ve vakıf çeşmesi projesi kapsamında Nijerya'nın Sokoto eyaletinde 8 su kuyusu açtı.

Adam Abu-bashal  | 22.08.2023 - Güncelleme : 22.08.2023
Türkiye Diyanet Vakfı, Nijerya'da 8 su kuyusu açtı

Abuja

Su kuyuları ve çeşmelerin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene, TDV temsilcileri, bölge şefleri, din adamları ve çok sayıda davetli katıldı.

TDV'nin açtırdığı ve güneş enerjisi ile çalışan 10 bin litrelik depoya sahip olan her su kuyusu ve vakıf çeşmesinden, bölge halkı faydalanacak.

TDV Abuja Din Hizmetleri Müşaviri Hüseyin Ortaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açılan su kuyuları ve çeşmelerin Türk halkının desteğiyle inşa edildiğini belirtti.

Ortaç, Türk halkının Afrika'ya özel sevgi beslediğini ifade ederek, Türkiye'nin daha önce olduğu gibi bundan sonra da Nijerya halkının yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

Köylerde açılan su kuyuları, her gün içme suyu temin etmek için çile çeken yerel halk arasında büyük sevince neden oldu.

Yapılan hizmetle bölgede kirli içme sularından doğabilecek hastalıkların, su erişiminde yaşanan zorluğa bağlı yetersiz hijyen koşullarının azaltılması amaçlanıyor.

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