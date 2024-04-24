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Dünya

Atina'da Afrika'dan taşınan çöl tozu etkili oluyor

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Afrika'dan rüzgarlarla taşınan çöl tozu etkili olmaya başladı.

Derya Gülnaz Özcan  | 24.04.2024 - Güncelleme : 24.04.2024
Atina'da Afrika'dan taşınan çöl tozu etkili oluyor

Atina

Afrika üzerinden gelen çöl tozu, başkent Atina'da gökyüzünü kapladı.

Yunanistan Göğüs Hastalıkları Derneğince paylaşılan açıklamada, atmosferdeki çöl tozu parçacıklarının solunum rahatsızlığı olanlar için tehlikeli olduğu uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, solunum sorunu ve kalp rahatsızlığı olanların açık hava aktivitelerinde bulunmaması, pencerelerin kapalı tutulması, açık havada maske kullanılması ve kronik rahatsızlıkları olanların da doktorları ile iletişim halinde olması istendi.

Çöl tozu nedeniyle şehir merkezinde ve bölgede görüş mesafesi azaldı.

Yunanistan Meteoroloji Dairesi, kuzey ve batı Yunanistan'da da çamurlu yağış beklendiğini aktardı.

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