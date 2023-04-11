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Dünya

Atina'da otobüs şoförleri iş bırakma eylemi yapıyor

Yunanistan'ın başkenti Atina'da otobüs şoförleri iş bırakma eylemi düzenliyor.

Ayhan Mehmet  | 11.04.2023 - Güncelleme : 11.04.2023
Atina'da otobüs şoförleri iş bırakma eylemi yapıyor

Gümülcine

Yerel basındaki haberlerde, otobüs şoförlerinin bugün saat 08.30'dan 22.00'ye kadar iş bırakma eylemi yapacağı belirtilerek, çalışanların, işçiler ve yolcular için ekstra güvenlik önlemlerinin alınması, kalıcı personel istihdamı, filonun yenilenmesi ve toplu iş sözleşmelerine tam uyulmasını talep ettikleri kaydedildi.

Çalışanların işe gittiği sabah saatlerinde, başkent sokaklarında yoğun trafik oluştuğu bildirildi.

Atina'da otobüs şoförleri geçen hafta greve gitmişti.

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