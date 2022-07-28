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Dünya

Atina'da, açlık grevindeki tutuklunun destekçilerine polis müdahalesi

Atina'da polis, açlık grevindeki tutuklu Yannis Mihailidis'e destek vermek isteyen göstericilere, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Derya Gülnaz Özcan   | 28.07.2022
Atina'da, açlık grevindeki tutuklunun destekçilerine polis müdahalesi Fotoğraf: Dimitris Lampropoulo/AA

Atina

Lamia Temyiz Mahkemesinin, Mihailidis'in tahliye talebini reddetmesine tepki gösterenler, Atina'da şehir merkezinde toplandı.

Gösteride, polisle eylemciler arasında arbede çıkarken, polis eylemcilere biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti.

Yunan basınındaki haberlere göre, 2 aydır tahliye talebiyle açlık grevinde olan Mihailidis'in sağlık durumu kötüye gidiyor.

Hipoglisemik koma ve böbrek yetmezliği tehlikesi ile karşı karşıya olan Mihailidis, hırsızlık ve adam öldürmeye teşebbüsle suçlanıyor.

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