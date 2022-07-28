Dolar
17.95
Euro
18.29
Altın
1,754.96
ETH/USDT
1,744.50
BTC/USDT
23,912.00
BIST 100
2,543.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Biden ve Şi yüz yüze görüşecek

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yüz yüze görüşmenin önemi konusunda aynı fikirde olduğunu ve görüşmenin zamanının belirlenmesi konusunda her iki tarafın da ekiplerinin çalışacağını bildirdi.

Dildar Baykan Atalay   | 28.07.2022
Biden ve Şi yüz yüze görüşecek

Washington

İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, Biden ile Şi arasında bugün yapılan ve 2 saat 17 dakika süren telefon görüşmesine ilişkin gazetecilere telefon üzerinden brifing verdi.

Şi'nin, Biden'a Tayvan konusunda yabancı müdahalesinin kabul edilmeyeceğini belirtmesi ve "Ateşle oynayan kendini yakar." ifadelerinin sorulması üzerine yetkili, bu görüşmede Çin tarafının kullandığı ifadeler hakkında yorum yapamayacağını söyledi.

Yetkili, "Şunu söyleyebilirim ki iki lider, Tayvan konusunda doğrudan ve samimi bir konuşma gerçekleştirdi." dedi.

Görüşmede iki ülke arasındaki iletişimin sürdürülmesinin önemine de vurgu yapıldığını kaydeden yetkili, "İki lider, yüz yüze görüşmenin önemine işaret etti ve her iki tarafın da görüşmenin zamanı konusunda çalışacağını belirtti." bilgisini paylaştı.

Yetkili, Biden'ın Çin'e gümrük vergilerinin kaldırılması konusunu görüşmede gündeme getirmediğini de belirtti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
İstanbul'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı
Sanatçı İlhan İrem 67 yaşında vefat etti
Atık su tesisindeki arıza nedeniyle TAG Otoyolu'nda ulaşım aksadı
İstanbul’da yıkım sırasında zarar gören binadaki 5 daire boşaltıldı

Benzer haberler

Biden ve Şi yüz yüze görüşecek

Biden ve Şi yüz yüze görüşecek

ABD Başkanı Biden: Bana resesyondaymışız gibi gelmiyor

ABD Başkanı Biden: FED enflasyonu indirmeye çalışırken, ekonominin yavaşlaması sürpriz değil

Biden ve Çinli mevkidaşı Şi telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Biden ve Çinli mevkidaşı Şi telefon görüşmesi gerçekleştirdi
ABD Senatosu çip üretimi sektörüne 280 milyar dolarlık yardımı öngören tasarıyı onayladı

ABD Senatosu çip üretimi sektörüne 280 milyar dolarlık yardımı öngören tasarıyı onayladı
ABD Başkanı Joe Biden Kovid-19'u atlattı

ABD Başkanı Joe Biden Kovid-19'u atlattı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet