Euro
7.01
Dolar
6.52
BIST 100
85,195.39
Altın
1,484.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Arjantin'de karantina ilan edildi

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez,"Saat 00:00 itibarıyla önleyici ve zorunlu karantina uygulanması kararı aldık. Karantina, 31 Mart'a kadar sürecek" dedi.

Muhammed Emin Canik   | 20.03.2020
Arjantin'de karantina ilan edildi

Buenos Aires

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, dünyada etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önüne geçmek amacıyla ülkede 31 Mart'a kadar genel karantina uygulanacağını açıkladı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Devlet Başkanı Fernandez, eyalet valileriyle Devlet Başkanlığı Konutu Olivos'ta yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Kovid-19'un yayılma riskine işaret eden Fernandez, "Saat 00:00 (20 Mart) itibariyle önleyici ve zorunlu karantina uygulanması kararı aldık. Karantina, 31 Mart'a kadar sürecek." ifadelerini kullandı.

Virüsün hızlı bir şekilde yayıldığını hatırlatan Fernandez, "Arjantinlilerin sağlığını gözetiyoruz ve bu önlemi, ekonomik etkilerinin mümkün olduğunca az olmasını umarak alıyoruz. Herkes evinde kalmalı ve temel ihtiyaçlar için evden çıkmalı. Dükkanlar, marketler, eczaneler açık olacak." şeklinde konuştu.

Devlet Başkanı Fernandez, karantina süresi boyunca, Sahil Güvenlik, Jandarma, Federal ve Eyalet polislerinin sokağın güvenliğini sağlayacağını ve geçerli sebebi olmadığı halde sokağa çıkanlar için cezai işlem uygulanacağını belirtti.

Nüfusu 44 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 128 kişide görülen Kovid-19 nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonundan AVM kirası açıklaması
İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
Peru'da yeni tip koronavirüsten ilk ölüm
NBA'de Kovid-19 vakası 14'e yükseldi
Arjantin'de karantina ilan edildi

Benzer haberler

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonundan AVM kirası açıklaması

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonundan AVM kirası açıklaması

İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

Peru'da yeni tip koronavirüsten ilk ölüm

Arjantin'de karantina ilan edildi

Arjantin'de karantina ilan edildi
NBA'de Kovid-19 vakası 14'e yükseldi

NBA'de Kovid-19 vakası 14'e yükseldi
Haremi Şerif ve Mescidi Nebevi'de namaz kılmak yasaklandı

Haremi Şerif ve Mescidi Nebevi'de namaz kılmak yasaklandı