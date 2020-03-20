NBA'de Kovid-19 vakası 14'e yükseldi
Son maçını Brooklyn Nets ile oynayan Los Angeles Lakers'ın iki oyuncusunda koronavirüs testi pozitif çıktı.
New York
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Lakers’ın iki oyuncusunda daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. İsimleri saklı tutulan oyuncularla birlikte NBA’de toplam salgın vakası 14’e yükseldi.
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Utah Jazz'ın Fransız pivotu Rudy Gobert'in test sonucunun pozitif çıkmasının ardından 12 Mart'ta süresiz ertelenen NBA’in Los Angeles Lakers takımı, yaptığı yazılı açıklamada iki oyuncusunda daha koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
Açıklamada, ‘’Bugün iki Lakers oyuncusunun testinin pozitif çıktığını öğrendik. Her iki oyuncu da karantinadadır ve ekibin doktorunun bakımı altındadır.’’ ifadesi kullanıldı.
Lakers oyuncularındaki virüsün nedeni olarak 10 Mart’ta Brooklyn Nets takımı ile yapılan basketbol maçı gösterildi.
Daha önce Brooklyn Nets takımının 4 oyuncusunda Kovid-19 vakası tespit edilmişti.
Perşembe günü itibarıyla NBA oyuncularından 14'ünde Kovid-19 tespit edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.