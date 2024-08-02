Dolar
33.18
Euro
35.91
Altın
2,464.78
ETH/USDT
3,152.60
BTC/USDT
64,396.00
BIST 100
10,625.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Katar’ın başkenti Doha’da cenaze töreni düzenleniyor İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Katar’ın başkenti Doha’da cenaze töreni düzenleniyor
logo
Dünya

Anket: Trump'a suikast girişiminden sonra çoğu ABD'li, Gizli Servis'e güvenmiyor

ABD'de yapılan ankete göre, ABD'lilerin çoğu, eski Başkan Donald Trump'a yapılan suikast girişiminde ihmalin bulunduğu gerekçesiyle eleştirilen Gizli Servis'e güvenmiyor.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu, Nuri Aydın  | 02.08.2024 - Güncelleme : 02.08.2024
Anket: Trump'a suikast girişiminden sonra çoğu ABD'li, Gizli Servis'e güvenmiyor

Istanbul

Associated Press'in (AP) NORC Halkla İlişkiler Merkezi ile yaptığı ankette, 25-29 Temmuz arasında bin 143 ABD'liye Gizli Servis'in performansı hakkında sorular yöneltildi.

Ankete katılanların yalnızca yüzde 30'u, seçimlerden önce başkan adaylarını şiddete karşı korumada Gizli Servis'e "son derece ya da çok güvendiğini" söyledi.

Trump'a suikast girişimi hakkında da soru yöneltilen ankette, katılımcıların yaklaşık yüzde 70'i, Gizli Servis'in suikast girişiminde "en azından orta seviyede sorumlu" olduğu görüşünü paylaştı.

Katılımcıların yarısı, Trump'a suikast girişiminde Gizli Servis'in "büyük sorumluluğu" olduğunu ifade ederken, yaklaşık yüzde 40'ı ise silahlara erişimin kolay olmasının suikast girişiminde etkili olduğunu belirtti.

Ankete katılanların yarısı da suikast girişiminin meydana geldiği Pensilvanya eyaleti güvenlik güçlerinin ihmali olduğu görüşünü savundu.

Trump'a suikast girişimi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından teşebbüste bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim mitingi sırasında vurulmasının ardından eleştirilere maruz kalan ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle 23 Temmuz'da istifa etmişti.

Cheatle'dan sonra Vekil Direktör olan Roland Rowe, 30 Temmuz'da Senato komitesinde suikast girişimiyle ilgili ifade vermiş, Trump'a yapılan suikast girişiminin düzenlendiği çatının neden güvenli hale getirilmediğini "savunamayacağını" belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Karadeniz‘deki yeni görev yerine uğurlandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın adresinde "iki yabancı adına kayıtlı ikamet izni çıktığı" haberlerine ilişkin açıklama
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri son bir ayda 252 kişinin hayatını kurtardı
e-Devlet Kapısı'nda kullanıcı sayısı yıl sonu hedefi olan 66 milyonu geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru Ahmet Şahan'ın ailesine başsağlığı mesajı

Benzer haberler

Eski ABD Başkanı Trump, temmuzda 138,7 milyon dolar bağış topladı

Eski ABD Başkanı Trump, temmuzda 138,7 milyon dolar bağış topladı

Anket: Trump'a suikast girişiminden sonra çoğu ABD'li, Gizli Servis'e güvenmiyor

ABD Dışişleri Bakanı, Venezuela'daki devlet başkanı seçimini muhalefet adayı Gonzalez'in kazandığını savundu

Biden, Netanyahu'ya "bölgede tansiyonun düşürülmesinin" önemini vurguladı

Biden, Netanyahu'ya "bölgede tansiyonun düşürülmesinin" önemini vurguladı
Rus uzmana göre, seçime giden ABD yönetimi, tarihi takas operasyonunda taviz verdi

Rus uzmana göre, seçime giden ABD yönetimi, tarihi takas operasyonunda taviz verdi
"X ve Y Kuşağı"nda kanser riski daha fazla

"X ve Y Kuşağı"nda kanser riski daha fazla
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet