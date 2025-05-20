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Dünya

Anket: İngiltere'de gençler arasında internetsiz bir dünya tercihi artıyor

İngiltere'de yapılan anket, 16 ile 21 yaş arasındaki gençlerin yüzde 46'sının internetsiz bir dünyada yaşamayı tercih ettiğini ortaya koydu.

Irmak Akcan  | 20.05.2025 - Güncelleme : 20.05.2025
Anket: İngiltere'de gençler arasında internetsiz bir dünya tercihi artıyor

Ankara

The Guardian'ın haberine göre, British Standards Institution tarafından yürütülen çalışmada, 1293 gençle anket yapıldı. Katılımcılara, internet hakkındaki düşünceleri ve çevrim içi faaliyetleri hakkında sorular yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 46'sı internetsiz bir dünyada yaşamayı tercih edeceğini belirtirken, yaklaşık yüzde 70'i sosyal medyada zaman geçirdikten sonra kendisini daha kötü hissettiğini bildirdi. Ankete katılan gençlerin yarısı, saat 22.00'den sonra belirli uygulama ve sitelere erişimlerini kısıtlayacak bir sınırlamayı destekledi.

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Katılımcıların yüzde 27'si ise konumlarını çevrim içi ortamda yabancılarla paylaştığını kaydetti.

Gençlerin yüzde 25'i sosyal medyada günde 4 ya da daha fazla saat geçirirken, yüzde 42'si ebeveynleri ve vasilerine internette ne yaptıkları konusunda yalan söylediklerini itiraf etti.

Katılımcıların yüzde 42'si çevrim içiyken yaşları konusunda yalan söylediğini, yüzde 40'ı sahte hesaba sahip olduğunu, yüzde 27'si ise internette tamamen farklı bir kişiymiş gibi davrandığını belirtti.

Ankete katılanların yüzde 75'i Kovid-19 salgınıyla birlikte internette daha fazla zaman geçirmeye başladığını, yüzde 68'i ise bu sürenin ruh sağlıklarını olumsuz etkilediğini düşündüğünü bildirdi.

İngiltere merkezli Ulusal Çocuklara İşkenceyi Önleme Derneği (NSPCC) yetkilisi Rani Govender, dijital sınırlandırmaların yararlı olduğunu ancak tek başına yeterli olmadığını belirterek, ek önlemler alınmadan çocukların çevrim içi ortamda zararlı içeriklere maruz kalmasının önlenemeyeceğini vurguladı.

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