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Dünya

Starlink interneti, Bangladeş'te faaliyete geçti

SpaceX'in uydu internet sistemi Starlink, Güney Asya ülkesi Bangladeş'te resmen hizmete girdi.

Ahmet Furkan Mercan  | 20.05.2025 - Güncelleme : 20.05.2025
Starlink interneti, Bangladeş'te faaliyete geçti

Ankara

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi merkezli ANI ajansının haberine göre, Starlink uydu internet hizmeti, 20 Mayıs itibarıyla Bangladeş'te faaliyete başladı.

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Bangladeş'te geçici hükümete "başdanışman" sıfatıyla başkanlık eden Muhammed Yunus'un Posta, Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri Özel Yardımcısı Faiz Ahmed Taiyeb, yerel basına açıklama yaptı.

Taiyeb, "Starlink, Bangladeş'teki serüvenine başladı. İki başlangıç paketi var, 'Starlink Residence' fiyatı 6 bin taka (50 dolar) ve 'Residence Light' paketi ise 4 bin 200 taka (34 dolar)" ifadesini kullandı.

"Yüksek hız, düşük gecikme" mottosuyla tanıtılan hizmetin tek seferlik ekipman kurulum fiyatı 47 bin taka (yaklaşık 390 dolar).

Sınırsız data ve 300 megabite kadar hıza sahip internet, ülkenin kırsal ve uzak bölgelerinde de kullanılabilecek.

Geçici hükümet geçen ay, Starlink'e ülke genelinde hizmet sunması için 10 yıl süreli nihai onay verdiğini açıklamıştı.

Starlink, ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketine ait uydu internet ağı olarak biliniyor.

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