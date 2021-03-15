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Dünya

Almanya'dan Rusya'ya 'Kırım'ı Ukrayna'ya iade et' çağrısı

Almanya 7 yıl önce Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'ın Ukrayna'ya iade edilmesini istedi.

Cüneyt Karadağ   | 15.03.2021
Almanya'dan Rusya'ya 'Kırım'ı Ukrayna'ya iade et' çağrısı

Berlin

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Federal Basın Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinin üzerinden 7 yıl geçtiğini vurgulayarak, "Bu ilhakla Rusya uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal etti ve İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan Avrupa düzenini sorguladı. Rusya'ya Ukrayna'nın Kırım topraklarındaki egemenliğini tesis etmesini kabul etmesi çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Seibert, Rus hükümetini insan haklarına saygı göstermeye de çağırarak ülkedeki tüm siyasi tutukluların serbest bırakılmasını istedi.

Rusya, Ukrayna ve Avrupa Birliği'nin (AB) yasa dışı bulduğu referandumun ardından 18 Mart 2014'te iki milyonu aşkın nüfuslu Kırım'ı ilhak etmişti.

AB, ilhak nedeniyle Rusya'ya karşı halen geçerli olan bir takım yaptırımlar getirmişti.



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