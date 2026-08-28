Somali Petrol Otoritesi Genel Müdürü Abdulkadir Adan, Türkiye’nin Somali açıklarında yürüttüğü petrol ve doğal gaz arama sondajının, planlanan programın ilerisinde olduğunu ve çalışmaların eylül sonunda tamamlanabileceğini bildirdi.

Somali açıklarındaki Türk sondaj çalışmaları planlanandan bir ay önce tamamlanabilir Somali Petrol Otoritesi Genel Müdürü Abdulkadir Adan, Türkiye’nin Somali açıklarında yürüttüğü petrol ve doğal gaz arama sondajının, planlanan programın ilerisinde olduğunu ve çalışmaların eylül sonunda tamamlanabileceğini bildirdi.

Somali Petrol Otoritesi Genel Müdürü Adan, Somali Ulusal Haber Ajansı'na (SONNA) verdiği röportajda, Türkiye'nin Somali açıklarında yürüttüğü derin deniz sondaj çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Adan, röportajı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından da paylaştı.

Türkiye'nin Somali açıklarında yürüttüğü sondaj çalışmalarına değinen Adan, çalışmaların planlandığı şekilde ve hızla ilerlediğini belirtti.

Adan, "Sondajda şu ana kadar yaklaşık 3 bin metre derinliğe ulaşıldı." ifadesini kullandı.

Operasyonun başlangıçta ekimde tamamlanmasının hedeflendiğini hatırlatan Adan, mevcut ilerleme hızının korunması halinde çalışmaların planlanandan yaklaşık bir ay önce bitirilebileceğini söyledi.

Adan, "Çalışmaların eylül sonuna kadar tamamlanması mümkün. Daha önce tamamlanma tarihi olarak ekim belirlenmişti." dedi.

Sondaj faaliyetlerinde şimdiye kadar herhangi bir kaza veya teknik güçlük yaşanmadığını aktaran Adan, operasyonun belirlenen güvenlik ve teknik standartlar çerçevesinde sürdürüldüğünü kaydetti.

Adan, sondaj ve destek gemilerinde 470 ila 480 personelin görev yaptığını belirterek, mürettebatın yaklaşık yüzde 20'sinin Türk vatandaşlarından, geri kalanının ise diğer ülkelerden gelen personelden oluştuğunu vurguladı.

Gemilerde her gün düzenli güvenlik kontrolleri yapıldığına dikkati çeken Adan, kuyu basıncı ile yer altı sıcaklığının kesintisiz takip edildiğini ifade etti.

Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz sondajı

Türkiye'nin 7'nci nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Çağrı Bey, Somali açıklarındaki Curad-1 kuyusunda petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerini sürdürüyor.

Mogadişu'nun yaklaşık 370 kilometre açığında bulunan kuyuda, deniz tabanından itibaren yaklaşık 4 bin metre sondaj yapılması ve deniz yüzeyinden toplam 7 bin 500 metre derinliğe ulaşılması hedefleniyor.

Operasyon, Türkiye'nin kendi kara suları dışında gerçekleştirdiği ilk derin deniz arama sondajı olma özelliğini taşıyor.

Çağrı Bey'e operasyon boyunca Altan, Korkut ve Sancar destek gemileri eşlik ederken, Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı deniz unsurları da filonun güvenliğine katkı sağlıyor.

Destek gemileri, yakıt ve malzeme ikmali, personel sevkiyatı ve konumlandırma operasyonlarında görev üstleniyor.

Sismik araştırmalar Oruç Reis ile yapıldı

Türkiye ile Somali arasında petrol ve doğal gaz alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla 7 Mart 2024'te hükümetler arası anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı.

İki ülke arasında, Temmuz 2024'te Somali denizlerinde bulunan 3 blok için üretim paylaşım anlaşması imzalandı.

Bu kapsamda Somali'ye gönderilen Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, 3 ayrı deniz blokunda toplam 4 bin 464 kilometrekarelik alanda üç boyutlu sismik veri topladı.

Yaklaşık 7 ay süren araştırmalardan elde edilen verilerin değerlendirilmesinin ardından, umut vadeden jeolojik yapıların bulunduğu Curad-1 kuyusunda sondaj yapılmasına karar verildi.

Güney Kore'de 2024'te inşa edilen 228 metre uzunluğundaki Çağrı Bey, 12 bin metreye kadar sondaj yapabilme kapasitesine sahip bulunuyor.

Helikopter pisti ve yaklaşık 200 kişilik yaşam alanı bulunan gemi, Türkiye'nin en gelişmiş derin deniz sondaj gemileri arasında yer alıyor.

Curad-1 operasyonunun olumlu sonuçlanması halinde Somali'nin açık deniz enerji kaynaklarının belirlenmesi ve iki ülke arasındaki enerji işbirliğinin üretim aşamasına taşınması bekleniyor.