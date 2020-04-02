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Dünya, Koronavirüs

Almanya'da yeni tip koronavirüs kaynaklı can kaybı 1048'e yükseldi

Almanya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 117 artarak 1048'e yükseldi.

Cüneyt Karadağ   | 02.04.2020
Almanya'da yeni tip koronavirüs kaynaklı can kaybı 1048'e yükseldi Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Berlin


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Eyalet sağlık bakanlıkları ve John Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 478 artarak 83 bin 459'a, ölenlerin sayısı ise 117 artarak 1048'e yükseldi.

Almanya'da Kovid-19'dan en fazla etkilenen eyalet Bavyera olurken onu ülkede en fazla Türk'ün de yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya (KRV) takip etti.

Bavyera'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 298, KRV'de 216 oldu.

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