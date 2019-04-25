Almanya'da yabancı ve Müslüman karşıtlığı hala üst seviyede
Almanya’da yabancı ve Müslüman karşıtlığının üst seviyede seyretmeye devam ettiği belirtildi.
Berlin
Almanya’da yabancı ve Müslüman karşıtlığının üst seviyede seyretmeye devam ettiği belirtildi.
Friedrich-Ebert Vakfı’nın desteğiyle ve Bielefeld Üniversitesi Öğretim Üyesi Andreas Zick öncülüğünde bir grup akademisyen tarafından hazırlanan “Almanya’da aşırı sağcı tutumlar 2018-2019” raporu Berlin'de tanıtıldı.
Rapor, özellikle yabancı ve Müslüman karşıtlığının üst seviyelerde seyretmeye davam ettiğini gösterdi.
Almanya'da yabancı düşmanı görüşe sahip Almanların oranının 2014’te yüzde 20, 2016’da yüzde 19 olduğuna işaret edilen raporda, bu oranın şimdi hemen hemen aynı seviyede kalarak yüzde 18,8’de seyrettiği ifade edildi.
Müslüman karşıtlığının az da olsa arttığına dikkati çekilen raporda, 2014’te yüzde 17,5 ve 2016’da yüzde 18,3 olan toplumdaki Müslüman düşmanlığının 2018-2019'da yapılan çalışmada yüzde 18,7’ye yükseldiği vurgulandı.
60 yaş üstü her 4 kişiden birinin Müslüman, 5 kişiden birinin de yabancı düşmanı olduğu belirtilen raporda, 16-30 yaş arasında olanlarda ise Müslüman düşmanlığı oranı yüzde 17,8, yabancı düşmanlığı oranı yüzde 15,2 olarak gösterildi.
Mültecilere karşı ön yargıları olan kişilerin oranı arttı
Raporda özellikle mültecilere yönelik olumsuz düşünceye sahip olanların oranının artması dikkati çekti.
Almanya'da mülteci sayılarında son dönemde düşüş olmasına rağmen her iki kişiden birinin mültecilere karşı ön yargılı olduğu belirtildi.
2014'te mülteci karşıtı fikirlere sahip olanların oranı yüzde 44,3 olurken, bu oran şimdi yüzde 54,1 olarak belirlendi. Raporda, bunun 2002'den beri yapılan araştırmalarda çıkan en yüksek oran olduğu kaydedildi.
Aşırı sağcı popülist tutumlara sahip kişilerin yüzde 75,1 ile en fazla Almanya için Alternatif (AfD) partisini tercih ettiği belirtilen raporda, bu tutumlara sahip kişilerin yüzde 20,6’sının Hristiyan Demokrat Birlik Partisini, yüzde 23’ünün Hür Demokrat Partisini (FDP), yüzde 16,6’sının Sosyal Demokrat Partisini (SPD), yüzde 12,3’ünün Sol Partiyi ve yüzde 7,6’sının Yeşilleri seçtiği ifade edildi.
Doğu eyaletlerde yabancı düşmanı tutum daha fazla
Yabancı düşmanı tutumun Almanya’nın batı eyaletlerine göre doğu eyaletlerinde daha yaygın olduğuna işaret edilen raporda, yabancı düşmanlığının batı eyaletlerinde yüzde 18 iken doğu eyaletlerinde yüzde 23 olarak, Müslüman karşıtlığının ise batı eyaletlerinde yüzde 19 iken doğuda yüzde 26 olarak tespit edildiğinin altı çizildi.
Araştırmayı hazırlayan Andreas Zick, basın toplantısında, yaptıkları çalışmada aşırı sağcı düşünceye sahip gençlerin ve sendika üyelerinin oranının arttığının görüldüğünü belirtti.
Araştırmanın olumlu taraflarının da bulunduğunu ifade eden Zick, Alman toplumunun büyük bir kısmının çoğulcu toplumdan yana olduğunu vurguladı.
Araştırmaya katılanların yüzde 93'ünün demokraside insan onurunun korunması ve eşitliğin sağlanmasının ilk sırada gelmesi gerektiği yönünde görüş belirttiğine işaret eden Zick, Avrupa Birliği’nde birlikteliğin geliştirilmesi gerektiğini söyleyenlerin oranının da yüzde 86 olduğunu sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.