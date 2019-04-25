IKBY Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Yaver: DEAŞ'ın Irak'taki ideolojik varlığı devam ediyor
IKBY Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Yaver, terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ta çok sayıda uyuyan hücresi olduğunu ve ideolojik olarak da varlığının devam ettiğini söyledi.
Erbil
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cebbar Yaver, DEAŞ'ın Irak'taki varlığı ve ülkenin güvenlik boşluğu hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
DEAŞ unsurlarının Irak ordusu ile Peşmerge güçlerinin zayıf kaldığı bölgelerde faaliyet gösterdiğini belirten Yaver, "Irak'ta yaklaşık bin ila 2 bin DEAŞ unsuru var. DEAŞ'ın ülkede çok sayıda uyuyan hücreleri de mevcut. Bölgedeki bazı insanlar DEAŞ'a yardım ve yataklık ediyor." dedi.
Irak'ta son 4 yılda DEAŞ'ın askeri olarak hezimete uğratıldığını ifade eden Yaver, örgütün ideolojik olarak ise varlığını sürdürdüğünü çeşitli eylemlerde bulunmasının bunun göstergesi olduğunu söyledi.
"DEAŞ, eylem yapmak için bu boşluktan yararlanıyor"
DEAŞ'ın Irak'ta ordu güçleri ile Peşmerge güçlerinin olmadığı bölgelerde varlık gösterdiğine dikkati çeken Yaver, "Irak ordusu ile Peşmerge güçlerinin olmadığı bölgelerdeki güvenlik boşluğunu belirlemeye çalışıyoruz. Çünkü DEAŞ, eylem yapmak için bu boşluktan yararlanıyor." ifadesini kullandı.
Yaver, şöyle devam etti:
"Bu boşluk, Diyala, Kerkük, Musul, Mahmur ve bazı bölgelerde var. Güvenlik boşluğu bazı bölgelerde 1 kilometreyken bazı bölgelerde 20 kilometreye kadar uzuyor. Irak ordusuyla ortak bir güç ve operasyon odasını oluşturmak için bir harita üzerinde çalışıyoruz."
"3 ayda bilançoda yaklaşık 100 terör saldırısı gerçekleşti "
Irak'ta günde ortalama 10 kişinin çeşitli terör eylemlerinde hayatını kaybettiğini kaydeden Yaver, şunları söyledi:
"2017-2018 yılında Irak'ta 456 terör saldırısı gerçekleşti ve bunun sonucunda bin 720 kişi ya öldü, ya yaralandı ya da kayboldu. Aralık 2018-Mart 2019'da 3 aylık bilançoda ülkede yaklaşık 100 terör saldırısı gerçekleşti ve onlarca insan hayatını kaybetti."
"Eylemler nedeniyle Irak'ta 350 bin insan öldü veya yaralandı"
Yaver, DEAŞ'ın 2014'te Irak'ta ele geçirdiği birçok bölgede savaş izlerinin net bir şekilde görüldüğünü vurgulayarak, "Ülkedeki eylemler sonucu bazı kentler harabeya döndü. DEAŞ'ın eylemleri nedeniyle Irak'ta 350 bin insan öldü veya yaralandı." dedi.
Ölenlerin sivil veya askeri unsurlardan oluştuğunu dile getiren Yaver, IKBY tarafında da Peşmerge, özel güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri olmak üzere bin 720 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 720 kişinin yaralandığını aktardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.