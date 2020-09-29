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Dünya

Almanya'da toplu taşıma çalışanları greve gitti

Almanya’da yaklaşık 87 bin kişi çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle ülke çapında "uyarı grevi" başlattı.

Cüneyt Karadağ   | 29.09.2020
Almanya'da toplu taşıma çalışanları greve gitti

Berlin

Almanya’da kamuya ait 130 toplu taşıma şirketinde çalışan yaklaşık 87 bin kişi çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle ülke çapında "uyarı grevi" başlattı.

Sabah erken saatlerde başlayan grevde çalışanlar iş durdurdu, otobüs şoförleri kontak kapatırken, metro trenleri seferlerini yapmadı.

Birçok metro durağının girişleri seferlerin yapılmaması nedeniyle kapatıldı.

Uyarı grevi nedeniyle ulaşımda aksaklıklar meydana geldi.

Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di), Yerel İşverenler Derneği’nin (VKA) çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik bir toplu iş görüşmesi için görüşmeye başlamaması nedeniyle ülke çapında toplu taşımada uyarı grevi yapılması çağrısında bulunmuştu.

Ver.di, 130 yerel toplu taşıma şirketindeki 87 bin çalışan için çalışma koşullarında iyileşmeler yapılmasını talep ediyor.

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