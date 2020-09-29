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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

İran Ermenistan'a silah taşıdığı iddialarını reddetti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İran'dan Ermenistan'a silah ve askeri malzeme taşındığı iddialarını reddetti.

Muhammet Kurşun   | 29.09.2020
İran Ermenistan'a silah taşıdığı iddialarını reddetti

Tahran

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İran sınırından Ermenistan'a silah ve askeri malzeme taşındığı yönündeki iddialarla ilgili gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. 

Bu yöndeki iddiaları yalanlayan Hatibzade, "İran, kendi sınırlarından transit geçen ürünleri dikkatle kontrol etmekte ve gerekli incelemeleri yapmaktadır. İran, sınırlarının silah ve mühimmat için kullanılmasına izin vermeyecektir." ifadelerini kullandı.

İran ile komşu ülkeler arasındaki askeri olmayan normal ürünlerin geçişinin her zaman olduğu gibi devam ettiğini aktaran Hatibzade, silah sevk ettiği iddia edilen kamyonların da normal ticari ürünler taşıdığını kaydetti.

İran'dan Ermenistan'a gönderilen kamyonlarla ilgili açıklama

İran'ın Doğu Azerbaycan eyaleti Vali Yardımcısı Aliyar Rastgo, Ermenistan'ın Rusya'dan aldığı kamyonların transit geçişinin "yanlış anlaşılmalara" yol açmaması nedeniyle durdurulduğunu söyledi.

Rastgo, İran resmi ajansı IRNA'da yer alan açıklamasında, Doğu Azerbaycan'daki Nurduz Sınır Kapısı'ndan geçen araçların Ermenistan'ın Rusya'dan aldığı kamyonlar olduğunu ifade etti.

Ermenistan'a silah ve askeri araçların İran üzerinden transit geçtiği yönündeki iddiaları yalanlayan Rastgo, geçen araçların hiçbir şekilde askeri malzeme taşımadığını dile getirdi.

Sınırdan geçen söz konusu araçların Ermenistan'ın Rusya'dan aldığı Kamaz marka kamyonları taşıdığını aktaran Rastgo, "yanlış anlaşılmalara" yol açmamak için sevkiyatın durdurulduğunu ve kamyonların ambara çekildiğini kaydetti.

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