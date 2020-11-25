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Dünya, Koronavirüs

Almanya'da son 24 saatte 410 kişi Kovid-19'dan öldü

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 410 kişinin hayatını kaybetmesiyle nisandan bu yana bir günde en yüksek ölü sayısı kaydedildi.

Cüneyt Karadağ   | 25.11.2020
Almanya'da son 24 saatte 410 kişi Kovid-19'dan öldü

Berlin

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 410 kişinin hayatını kaybetmesiyle nisandan bu yana bir günde en yüksek ölü sayısı kaydedildi.

Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 410 artışla 14 bin 771'e yükseldi.

Son 24 saatte yapılan testlerde, 18 bin 633 yeni pozitif vaka tespit edildi.

Yeni vakalarla toplam vaka sayısı 961 bin 320’ye ulaştı.

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