Almanya'da Başbakanlık binasına araçla saldırı girişimi
Almanya’nın başkenti Berlin’de bir kişi Başbakanlık binasına aracıyla saldırı girişiminde bulundu.
Berlin
Almanya’nın başkenti Berlin’de bir kişi Başbakanlık binasına aracıyla saldırı girişiminde bulundu.
Üzerinde "Lanetlenmiş çocukların ve yaşlıların katilleri" ve "Küreselleşme politikasını durdurun" yazıları yer alan bir araç sabah saatlerinde Başbakanlık binasının ana kapısının demir barikatlarına çarparak durdu.
Sürücüye polis tarafından müdahale edildi.
Saldırı girişimi sırasında Başbakan Angela Merkel başkanlığında Bakanlar Kurulu toplantısı yapılıyordu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.