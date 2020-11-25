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Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz, sarı kırmızılı kulübün kriptoparası “$GAL Fan Token”in tanıtım toplantısında konuşuyor Almanya’nın başkenti Berlin’de bir saldırgan, başbakanlık binasına araçla saldırı girişimde bulundu
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Dünya

Almanya'da Başbakanlık binasına araçla saldırı girişimi

Almanya’nın başkenti Berlin’de bir kişi Başbakanlık binasına aracıyla saldırı girişiminde bulundu.

Erbil Başay,Cüneyt Karadağ   | 25.11.2020
Almanya'da Başbakanlık binasına araçla saldırı girişimi

Berlin

Almanya’nın başkenti Berlin’de bir kişi Başbakanlık binasına aracıyla saldırı girişiminde bulundu.

Üzerinde "Lanetlenmiş çocukların ve yaşlıların katilleri" ve "Küreselleşme politikasını durdurun" yazıları yer alan bir araç sabah saatlerinde Başbakanlık binasının ana kapısının demir barikatlarına çarparak durdu.

Sürücüye polis tarafından müdahale edildi.

Saldırı girişimi sırasında Başbakan Angela Merkel başkanlığında Bakanlar Kurulu toplantısı yapılıyordu.

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