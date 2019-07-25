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Dünya

Almanya'da sıcaklık rekoru kırıldı

Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya gelen sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken, Almanya'da rekor hava sıcaklığı 42,6 dereceyle Lingen kentinde ölçüldü.

Erbil Başay   | 25.07.2019
Almanya'da sıcaklık rekoru kırıldı

Berlin

Almanya Meteoroloji Dairesinden (DWD) yapılan açıklamada, Aşağı Saksonya eyaletinin Lingen kentinde hava sıcaklığının 42,6 derece olarak ölçüldüğü bildirildi. 

Bunun şu ana kadar ülkede ölçülen en yüksek sıcaklık olduğu belirtilen açıklamada, bugün termometrelerin 25 ölçüm istasyonunda 40 derecenin üzerini gösterdiği kaydedildi.

Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Geilenkirchen kentindeki NATO üssünde de dün termometrelerin 40,5 dereceyi gösterdiği açıklanmıştı.

Almanya'da şimdiye kadarki en yüksek sıcaklık, Bavyera eyaletinin Kitzingen kentinde 6 Temmuz 2015'te ölçülen 40,3 dereceyle kayıtlara geçmişti.

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