ABD'nin yeni Genelkurmay Başkanı Milley oluyor
ABD Başkanı Donald Trump tarafından Genelkurmay Başkanlığına aday gösterilen Orgeneral Mark Milley, Senatoda onaylandı.
Washington
ABD Senatosu, ABD Kara Kuvvetleri Komutanı olan Orgeneral Mark Milley'nin yeni Genelkurmay Başkanı olmasına onay verdi.
ABD Senatosu Genel Kurulunda yapılan oylamada 1 hayır oyuna karşın 89 evet oyu alan 61 yaşındaki Milley, ABD'nin yeni Genelkurmay Başkanı olmaya hak kazandı.
Eylül ayı sonunda görev süresi dolacak mevcut Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'ın boşaltacağı koltuğa 1 Ekim'den itibaren oturacak olan Mark Milley, daha önce Irak ve Afganistan da dahil birçok ülkede çeşitli görevlerde bulundu.
Milley, 2015'ten bu yana Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.