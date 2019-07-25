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Dünya

Mesut Özil'e bıçaklı saldırı girişimi

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'e, İngiltere'nin başkenti Londra'da bıçaklı saldırı girişiminde bulunuldu.

Hasan Esen   | 25.07.2019
Mesut Özil'e bıçaklı saldırı girişimi

Londra

İngiliz basınına göre, motosikletli 2 kişi, Londra'nın kuzeyindeki Golders Green bölgesinde İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'in kullandığı araca saldırdı. 

Yayımlanan 8 saniyelik görüntülerde, Mesut Özil'in kapıları kilitleyip hareket ettiği, araçtaki takım arkadaşı Bosna Hersekli Sead Kolasinac'ın ise dışarı çıkarak bıçaklı saldırganlara karşı koymaya çalıştığı görüldü.

Türk restoranına girerek yardım istedi

Özil'in daha sonra aracını yol ortasında bırakarak yakınlardaki bir Türk restoranına girip yardım istediği belirtildi. Restoranın çalışanlarının dışarı çıkmasının ardından yüzleri görülmeyen kasklı saldırganların olay yerinden kaçtığı kaydedildi.

Daily Mail gazetesine konuşan görgü tanığı Azuka Alintah, "Özil, bıçaklı adamlar tarafından kovalanan herkes gibi dehşete düşmüş görünüyordu. Can havliyle kaçıyor gibiydi." dedi.

Mesut Özil'in restorana girerken motosikletli kişiler tarafından kovalandığını gördüğünü söyleyen Alintah, "Kasklarını çıkarmamışlardı, siyah giyimlilerdi. Bu sıcak havaya rağmen uzun kollu giymişlerdi." ifadesini kullandı.

Soygun amaçlı yapıldığı belirtilen saldırı sonrası olay yerine polis çağrıldı. İfadeleri alınan 2 futbolcunun sağlık durumlarının iyi olduğu ve yaralanmadıkları belirtildi.

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