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Dünya

Almanya'da polisin öldürdüğü Ertekin Özkan defnedildi

Almanya'nın Mannheim kentinde 23 Aralık 2023 tarihinde polisin ateş açarak öldürdüğü Ertekin Özkan, Mannheim mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Mesut Zeyrek  | 02.01.2024 - Güncelleme : 02.01.2024
Almanya'da polisin öldürdüğü Ertekin Özkan defnedildi

Köln

Elinde bıçak olduğu gerekçesiyle polis tarafından sokak ortasında vurularak öldürülen Özkan'ın cenaze namazına Türkiye'nin Karlsruhe Başkonsolosu Mahmut Niyazi Sezgin'in yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Özkan, Mannheim mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze töreninin ardından Özkan'ın ailesi taziyeleri kabul etti.

Törene katılan polislerin resmi üniforma giymediği gözlendi.

Polislere tepki

Ertekin Özkan'ın polis kurşunuyla öldürülmesi ailesi başta olmak üzere çevre sakinleri tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Çevre sakinleri, Özkan'ı öldüren polislere tepki göstererek protesto etmiş ve güvenlik güçlerinin tutumunu sert bir dille eleştirmişti.

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