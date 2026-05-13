WSJ: Mossad Direktörü Barnea, İran'a saldırılar sırasında en az iki kez BAE'yi ziyaret etti

Emirhan Demir
13 Mayıs 2026•Güncelleme: 13 Mayıs 2026
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin, Arap yetkililere ve konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaşa ilişkin bazı iddialara yer verildi.
Haberde, İsrail istihbaratı Mossad'ın Direktörü Barnea'nın, BAE'yi "savaşı koordine etmek" amacıyla en az iki kez ziyaret ettiği, "gizlice" yapılan bu iki ziyaretten birinin mart, diğerinin de nisanda olduğu ileri sürüldü.
WSJ'nin daha önce yayımladığı haberde de BAE'nin İran'a gizli saldırılar düzenlediği ve İsrail'den de askeri destek aldığı iddia edilmişti.