Euro
7.68
Dolar
7.03
BIST 100
99,431.34
Altın
1,705.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya, Koronavirüs

Almanya'da Kovid-19'un 1 milyon 800 bin kişiye bulaşmış olabileceği belirtildi

Almanya'da kaydedilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının gerçekte 1,8 milyon olabileceği ifade edildi.

Cüneyt Karadağ   | 04.05.2020
Almanya'da Kovid-19'un 1 milyon 800 bin kişiye bulaşmış olabileceği belirtildi

Berlin


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Almanya'da Bonn Üniversitesinden Prof. Dr.Hendrick Streeck'in model hesaplama sistemiyle yürüttüğü araştırma sonucunda, bugüne kadar yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) 1 milyon 800 bin kişiye bulaşmış olabileceği belirtildi.

Araştırma kapsamında, ülkede Kovid-19 vakalarının en çok görüldüğü yerlerden biri olan Heinsberg kentinin Gangelt beldesinde, 600 hane halkından yaklaşık 1000 kişiyle görüşüldü.

Buna göre, bugüne kadar bildirilmeyen vaka sayısı, bildirilen sayılardan çok daha fazla olduğu tespit edildi.

Prof. Dr. Hendrick Streeck, araştırmaya ilişkin, ''Burada dikkati çekmek istediğim konu, araştırma sonucuna göre yapılan bir tahmin.'' ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 250 bini aştı
Almanya'da futbol kulüplerine yapılan testlerde 10 kişide koronavirüs tespit edildi
İngiltere'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 28 bin 734'e yükseldi
Koronavirüs çalışmaları için 7,4 milyar avro uluslararası taahhüt
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 79'a çıktı

Benzer haberler

Almanya'da futbol kulüplerine yapılan testlerde 10 kişide koronavirüs tespit edildi

Almanya'da futbol kulüplerine yapılan testlerde 10 kişide koronavirüs tespit edildi

Almanya'da Kovid-19'un 1 milyon 800 bin kişiye bulaşmış olabileceği belirtildi

Almanya'da kuaför ve berber salonları yeniden açıldı

Almanya'daki huzurevi sakinlerinden YTB'nin maske desteğine şarkıyla teşekkür

Almanya'daki huzurevi sakinlerinden YTB'nin maske desteğine şarkıyla teşekkür
Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 19 bine yaklaştı

Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 19 bine yaklaştı
Yurt dışından gelerek karantina yurdunda kalanlar Türkiye'ye minnettar

Yurt dışından gelerek karantina yurdunda kalanlar Türkiye'ye minnettar